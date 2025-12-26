Los mensajes de Mazón se vuelven en contra de Feijóo: el Gobierno pide su dimisión por mantener "durante un año" la mentira sobre la dana

Si la intención del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, al difundir justo en Nochebuena los mensajes de "wasap" que Carlos Mazón le envió el día de la dana era que pasarán desapercibidos entre las celebraciones navideñas, la estrategia se le ha vuelto en contra. Asociaciones de víctimas, dirigentes políticos y el Gobierno, incluido el Ministerio de Defensa, han salido en tromba a denunciar la falsedad del relato mantenido hasta ahora por Feijó y el expresident valenciano y pedir al máximo dirigente del PP su dimisión.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado que los mensajes remitidos a la jueza de la dana por Feijóo acreditan que "faltó a la verdad" y que su único interés era "erosionar y hacer daño al Gobierno de España". La magistrada requirió a Feijóo los mensajes de la conversación que cruzó con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras haber asegurado en la rueda de prensa que ambos dieron tras la fatídica dana que estuvo informado "en tiempo real" de lo que ocurría en València.

El líder 'popular', sin embargo, no ha entregado las respuestas que él dio a los mensajes que le remitió el entonces presidente de la Generalitat. La ocultación ha dado pie a especulaciones sobre el contenido de las respuestas de Feijóo, quien este viernes en una entrevista a El Debate ha aclarado que no ha borrado los mensajes, entregó la parte que estrictamente le requirió la jueza, esto es, los mensajes que le envió Mazón.

En declaraciones a 'La hora de La 1' de TVE, recogidas por Europa Press, la portavoz del Gobierno ha señalado que "no puede llegar a imaginar el dolor que sienten" las víctimas de la dana tras conocer los mensajes que remitió el expresidente de la Generalitat a Feijóo en las primeras horas de la tragedia. "El señor Feijóo ha faltado la verdad y lo único que le obsesiona al que venía a hacer política para adultos y política de la moderación es erosionar y hacer daño al Gobierno de España", ha denunciado Elma Saiz, cuestionando la "forma y el fondo" de los mensajes de Mazón. El presidente de los 'populares', asegura Saiz, debería dimitir después de haber estado "un año mintiendo".

El tono de Feijóo

Saiz ha comentado que ya se sabía que Mazón "estaba a otras cosas" durante las primeras horas de la tragedia, criticando la "manera de expresarse" con Feijóo al hablar de "puto desastre, presi". "Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta porque tienen ese mismo tono", ha dicho.

La ministra portavoz se ha referido al dolor que deben sentir las víctimas por la mentira. "Feijóo lleva un año mintiendo, así es que ya solamente por eso debería dimitir", ha indicado, recordando que el líder del PP está citado como testigo en el juzgado de Catarroja el próximo 9 de enero y que, por tanto, "no tendrá más remedio que contar la verdad".

Saiz también se ha referido al mensaje en el que Mazón comentaba a Feijóo que se había activado la Unidad Militar de Emergencias (UME), pese a las quejas del PP por falta de recursos desplegados por el Gobierno. "Lo que se acredita es lo que venimos denunciando, que el señor Feijóo ha faltado a la verdad y que lo único que le obsesiona al señor Feijóo, que venía a hacer política para adultos y política de la moderación, es el erosionar y hacer daño al Gobierno de España, llevándose por delante el dolor de las víctimas en este caso o cualquier otro", ha concluido Elma Saiz.

Morant exige la conversación íntegra

En la misma línea, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha reclamado la dimisión del presidente nacional del PP "si no es capaz" de entregar a la jueza de la dana su "conversación íntegra", como reclaman los socialistas y las asociaciones de víctimas, con el expresidente del 29 de octubre de 2024. Así ha respondido en la red social 'X' Moran tras publicarse los mensajes que intercambió Mazón con Feijóo entre las 20.08 horas y las 23.29 de aquel 29 de octubre, día de la trágica dana en la provincia de Valencia que dejó 230 fallecidos, en los que le relataba la gravedad de la catástrofe: "Un puto desastre va a ser esto, presi".

En este sentido, Morant ha aseverado que deben ser revelados todos los mensajes para "dejar de encubrir mentiras y de maltratar a las víctimas". Dicho esto ha aseverado que el líder 'popular' debería dejar su cargo si no comparte la conversación con el juzgado de Catarroja.

Por su parte, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha reclamado también la dimisión de Feijóo en las redes sociales. Para Hernández, "los hechos desmontan una vez más el relato de Mazón y Feijóo, en plena Nochebuena y por detrás". "Pero no lo vamos a olvidar. Sabiendo ya que estaba mintiendo, ¿dimitirá el señor Feijoo? Porque debería por respeto a las víctimas y a sus familiares", ha apostillado Hernández.