Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecidos naufragio BaliDesmantelado punto droga AlfàsEmpleos difíciles de cubrir en AlicanteMensajes Feijóo-MazónTiempo Alicante hoySan Silvestre Alicante
instagramlinkedin

Detienen la búsqueda de los valencianos desaparecidos en el naufragio hasta el domingo

La caída de la noche y una meteorología adversa hacen imposible seguir con las tareas de búsqueda

Equipos de rescate en Indonesia

Equipos de rescate en Indonesia / EFE

EFE

València

Los equipos de rescate de Indonesia reanudarán el domingo la búsqueda de Fernando Martín Carreras y tres de sus hijos, los valencianos desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) aclaró que los desaparecidos son un hombre español junto a tres de sus hijos (una niña y dos niños), y que su esposa no forma parte de los desaparecidos, como había informado el organismo en un primer momento.

"Los supervivientes fueron la esposa y una hija", corrigió el equipo de salvamento, tras recordar que otras cinco personas fueron rescatadas con vida de este incidente, entre ellos cuatro tripulantes y un guía turístico.

El equipo de búsqueda se ha enfrentado a olas de hasta 1,5 metros de altura, "fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad", añade el comunicado.

Según la versión preliminar, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Las oposiciones de Secundaria en la Comunidad Valenciana con 1.600 plazas ya tienen fecha
  3. Mazón muestra 'total respeto' a la nueva manifestación en su contra, pero defiende su gestión en la dana
  4. Camarero contradice al conseller de Emergencias y asegura que el SMS lo envió el Cecopi como 'órgano colegiado
  5. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
  6. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  7. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  8. De la playa a un frío gélido: Emergencias envía una alerta por el brutal desplome de temperaturas

Detienen la búsqueda de los valencianos desaparecidos en el naufragio hasta el domingo

Detienen la búsqueda de los valencianos desaparecidos en el naufragio hasta el domingo

Barrachina recupera el relato de la dana de Mazón para no valorar los wasaps con Feijóo

Los mensajes de Mazón se vuelven en contra de Feijóo: el Gobierno pide su dimisión por mantener "durante un año" la mentira sobre la dana

El Consell ahonda en la desregulación con un decreto que modifica o elimina 96 normas autonómicas

El Consell ahonda en la desregulación con un decreto que modifica o elimina 96 normas autonómicas

Blanca Navidad en Castellón: Morella amanece cubierta de nieve

Blanca Navidad en Castellón: Morella amanece cubierta de nieve

Alerta amarilla por nevadas en Castellón en el día de Navidad

El PSPV ofrece sus votos al PP para echar al alcalde de Jérica imputado por agresión sexual a dos menores

El PSPV ofrece sus votos al PP para echar al alcalde de Jérica imputado por agresión sexual a dos menores

La jueza de la dana cita al asesor de las Corts que acompañó a Pérez Llorca y al jefe de gabinete de Mazón a declarar

La jueza de la dana cita al asesor de las Corts que acompañó a Pérez Llorca y al jefe de gabinete de Mazón a declarar
Tracking Pixel Contents