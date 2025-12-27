Detienen la búsqueda de los valencianos desaparecidos en el naufragio hasta el domingo
La caída de la noche y una meteorología adversa hacen imposible seguir con las tareas de búsqueda
EFE
Los equipos de rescate de Indonesia reanudarán el domingo la búsqueda de Fernando Martín Carreras y tres de sus hijos, los valencianos desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de la turística Bali.
En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) aclaró que los desaparecidos son un hombre español junto a tres de sus hijos (una niña y dos niños), y que su esposa no forma parte de los desaparecidos, como había informado el organismo en un primer momento.
"Los supervivientes fueron la esposa y una hija", corrigió el equipo de salvamento, tras recordar que otras cinco personas fueron rescatadas con vida de este incidente, entre ellos cuatro tripulantes y un guía turístico.
El equipo de búsqueda se ha enfrentado a olas de hasta 1,5 metros de altura, "fuertes corrientes alrededor de la isla de Padar y lluvias torrenciales que redujeron la visibilidad", añade el comunicado.
Según la versión preliminar, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.
