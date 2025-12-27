À Punt cancela 'Va de bo' tres meses después de su estreno

Tres meses después de su inicio, 'Va de bo', el magacín vespertino de À Punt que era una de las grandes apuestas de la temporada de la televisión autonómica, sale de su parrilla, tal y como han confirmado fuentes de la cadena a Levante-EMV.

El programa, presentado por Màbel Martí y Nacho Cotino, se ha despedido oficialmente coincidiendo con las fiestas de Navidad.

Un programa llamado a ser una pieza fundamental

'Va de bo' había sido concebido como pilar fundamental en la programación de À Punt y nació con la intención de convertirse "no solo un espacio de actualidad, sino también una ventana de análisis" de lo acontecido en la Comunitat Valenciana y el mundo.

La televisión autonómica lo planteó como una mezcla de actualidad política y crónica de sucesos pero, desde el primer momento, la audiencia no lo acompañó. Los bajos índices cosechados durante sus tres meses en antena han acabado por condenarlo y sacarlo fuera de la parrilla de À Punt.

Aunque ha estado poco tiempo en emisión, 'Va de bo' ha estado varias veces envuelto en la polémica. Una de ellas se debió a la emisión de un vídeo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Universidades, la valenciana Diana Morant. À Punt acabó retirando este vídeo porque, según explicó, no se correspondía con "los valores de igualdad, respeto y responsabilidad social que deben guiar la labor de los medios de comunicación públicos".

Ahora, la cadena autonómica trabaja ya en buscar un sustituto a 'Va de bo', un programa que pueda ayudarles a mejorar sus datos de audiencia en la franja de la tarde.