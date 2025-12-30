Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Va a cobrar un reintegro de 20 € y sale con 6.020: la sorpresa de la Lotería de Navidad en Morella

Un décimo multiplica por 300 lo que esperaba cobrar una vecina de Morella, al no enterarse de que había ganado un quinto premio

Gente haciendo cola en la administración número 1 de Loterías y Apuestas del Estado en Morella.

Gente haciendo cola en la administración número 1 de Loterías y Apuestas del Estado en Morella. / Javier Ortí

Javier Ortí

Morella

Una vecina de Morella ha vivido esta semana una inesperada alegría relacionada con el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. La mujer, que ha preferido mantener el anonimato, acudió a la administración de lotería de la localidad, El Palau de la Sort, con la intención de cobrar únicamente el reintegro de un décimo del Gordo, que terminaba en la cifra 2.

Según explicó, esperaba recibir 20 euros, cantidad que tenía previsto reinvertir en la compra de un décimo para el sorteo de El Niño, que se celebrará el próximo 6 de enero. Sin embargo, la situación dio un giro cuando desde la administración le informaron de que no podían abonarle el premio en ventanilla debido al importe del mismo.

Fue entonces cuando descubrió que, además del reintegro del Gordo, su décimo correspondía al número 23112, agraciado con un quinto premio, dotado con 6.000 euros, a los que se suman los 20 euros del reintegro, alcanzando un total de 6.020 euros (300 veces más de lo que tenía previsto percibir en un principio).

Otra foto de la administración.

Otra foto de la administración. / Javier Ortí

Había comprado el décimo en Alcañiz

Tras conocer la noticia, la premiada se trasladó a una entidad bancaria para cobrar el importe. Más tranquila, pudo recordar después el origen del décimo: lo había adquirido en Alcañiz, aunque el número procedía de una administración de lotería de Andorra (Teruel), que ha repartido millones de euros en este sorteo navideño.

Una sorpresa que, sin duda, permitirá a esta vecina de Morella despedir el año con una sonrisa y un final de año mucho más alegre.

