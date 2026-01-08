Alarma en estas urbanizaciones de Castellón: "Han disparado a mi gato y envenenan a los perros"
Una vecina busca más información para encontrar al culpable de los salvajes ataques a mascotas
Rafael Fabián
La preocupación se ha extendido entre los vecinos de las urbanizaciones de Montornés y Las Palmas, en Benicàssim y Castellón, tras varios episodios de violencia contra animales domésticos. Se trata de una zona residencial de montaña, próxima al Desierto de las Palmas, conocida por su entorno tranquilo y natural, donde ahora el miedo ha sustituido a la calma habitual.
El caso que ha encendido las alarmas es el de un gato que regresó a casa con un perdigón incrustado en el cuerpo. Su propietaria relata que, tras este suceso, decidieron colocar carteles para intentar localizar al responsable. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer otros vecinos asegurando que también habían disparado a sus gatos en este mismo entorno. Además, según denuncian, varios perros habrían sido envenenados en la zona.
