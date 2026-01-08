Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alarma en estas urbanizaciones de Castellón: "Han disparado a mi gato y envenenan a los perros"

Una vecina busca más información para encontrar al culpable de los salvajes ataques a mascotas

Cartel en el que se busca más información sobre los ataques (i), perdigón que se incrustó en el cuerpo del gato (d).

Cartel en el que se busca más información sobre los ataques (i), perdigón que se incrustó en el cuerpo del gato (d). / MEDITERRÁNEO

Rafael Fabián

La preocupación se ha extendido entre los vecinos de las urbanizaciones de Montornés y Las Palmas, en Benicàssim y Castellón, tras varios episodios de violencia contra animales domésticos. Se trata de una zona residencial de montaña, próxima al Desierto de las Palmas, conocida por su entorno tranquilo y natural, donde ahora el miedo ha sustituido a la calma habitual.

El caso que ha encendido las alarmas es el de un gato que regresó a casa con un perdigón incrustado en el cuerpo. Su propietaria relata que, tras este suceso, decidieron colocar carteles para intentar localizar al responsable. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer otros vecinos asegurando que también habían disparado a sus gatos en este mismo entorno. Además, según denuncian, varios perros habrían sido envenenados en la zona.

Urbanización Montornés

Urbanización Montorn

Ante la gravedad de los hechos, los residentes se están organizando para presentar una denuncia conjunta. El objetivo es averiguar quién está detrás de estos ataques y evitar que se repitan. “Los vecinos están asustados”, explica la dueña del animal herido, que insiste en la necesidad de actuar cuanto antes para proteger a las mascotas y devolver la tranquilidad a la zona.

La situación ha cambiado por completo la rutina de muchos propietarios de animales. Los gatos, algunos de ellos adoptados tras nacer en libertad en la montaña, ya no pueden salir al exterior y permanecen encerrados por seguridad. Algo similar ocurre con los perros: quienes los pasean evitan soltarlos por miedo a que puedan ser disparados o envenenados.

Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.

