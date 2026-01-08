Montero presentará mañana el nuevo modelo de financiación autonómica
La Generalitat carga contra el Gobierno tras la reunión "bilateral" de Sánchez con Junqueras, que anuncia un acuerdo que supondrá 4.700 millones más para Cataluña. Moncloa confía en que el PP respalde la propuesta y le acusa de haber dejado caducar el sistema en 2014
Hortensia García
Ya hay fecha para la presentación del nuevo y esperado modelo de financiación autonómica anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Será mañana, viernes, cuando la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, desgrane los detalles. Así lo ha anunciado este jueves Pedro Sánchez tras la reunión que ha mantenido en Moncloa con el líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, en la que el presidente habría avanzado al dirigente independentista que la nueva financiación supondrá para Cataluña 4.700 millones de euros más, un incremento de su capacidad presupuestaria de un 12%, y el reconocimiento del principio de ordinalidad, esto es, que Cataluña no pierda puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación del sistema y sus mecanismos de nivelación entre territorios.
Las reacciones al encuentro bilateral Sánchez-Junqueras no se han hecho esperar. El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha garantizado que el Consell estará "muy pendiente de la letra pequeña" del acuerdo con el Gobierno sobre financiación que ha anunciado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo, "del que a estas horas solo conocemos unos pocos datos" ofrecidos por el dirigente catalán. "Queremos conocer qué es lo que de verdad se ha pactado en esa reunión, los criterios deben ser transparentes y comunes para todos, con igualdad y solidaridad", ha sostenido en un comunicado.
Rovira ha criticado la reunión mantenida este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y ha defendido que la financiación autonómica "no puede abordarse como moneda de cambio política para mantener" al líder del Ejecutivo central en la Moncloa ni para que el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, "tenga presupuestos". También ha recalcado que las negociaciones sobre financiación "deben ser siempre multilaterales y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el órgano designado para ello", y ha considerado que "no es compatible hablar de multilateralidad mientras se cierran acuerdos singulares rompiendo la solidaridad interterritorial".
"Las negociaciones empiezan mal"
Según ha sostenido Rovira, "las negociaciones empiezan mal si se habla solo con una comunidad autónoma". Y se ha mostrado "a la espera de que el Gobierno nos convoque a todas las comunidades autónomas en el CPFF para explicarnos el modelo de financiación". Dicho esto, el titular de Economía, Hacienda y Administración Pública ha lamentado que los valencianos "siempre hemos salido perjudicados de la singularidad catalana" y ha señalado que el Gobierno valenciano "cree en la unidad de España y, por tanto, no aceptamos la ruptura de la caja única que pretende Cataluña".
Rovira ha exigido que transitoriamente se apruebe un fondo de nivelación hasta que se implante y se ponga sobre la mesa nuevo modelo de financiación autonómica.
La propuesta de financiación que la ministra Montero, candidata socialista a las elecciones andaluzas que se celebrarán el próximo mes de junio, pondrá sobre la mesa "cumple con el compromiso" de presentar a principios de año el nuevo modelo que adquirió el presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, informan fuentes de Moncloa. El actual modelo de financiación lleva caducado desde 2014. El gobierno de Mariano Rajoy también se comprometió en 2017 con los presidentes autonómicos a presentar un nuevo modelo de financiación. Promesa que finalmente no cumplió. La financiación autonómica fue una de las demandas que el president Juanfran Pérez Llorca puso sobre la mesa en la reunión que mantuvo con Sánchez en Moncloa el pasado 17 de diciembre.
Llorca no quiere una "pedrea"
Las mismas fuentes de Moncloa explican que el esquema de financiación para las comunidades que se planteará llega "trece años después de que el PP dejase caducar el sistema de financiación autonómica". El Gobierno de España pone sobre la mesa una propuesta que "soluciona las carencias del sistema actual y cumple con lo prometido a todos los españoles: garantizar más recursos para todas las comunidades autónomas y un nuevo sistema, donde todos los territorios recibirán más transferencias, para reforzar el Estado del Bienestar", avanzan fuentes gubernamentales.
El presidente del Gobierno ha subrayado que el Ejecutivo presenta esta propuesta "para cumplir con nuestro deber y porque creemos en el Estado del Bienestar y en Estado de las Autonomías". "El Gobierno progresista quiere más sanidad pública, más educación pública, más ayudas a la ciudadanía y para eso necesitamos comunidades autónomas mejor financiada", ha recalcado el presidente quien espera el respaldo del PP a la propuesta. "Si el PP respalda estos principios, debería apoyar la propuesta de reforma que garantiza más recursos para todas las comunidades autónomas".
Pérez Llorca advirtió tras su reunión con Sánchez que su gobierno no se conformaría con una "pedrea" en el reparto de los fondos mientras a otras autonomías como Cataluña o Andalucía "les toca la lotería", al tiempo que recordaba que la Comunitat Valenciana era la autonomía "peor financiada de España". Buena parte de la deuda que arrastra la Comunitat Valenciana, unos 40.000 millones de euros, se atribuyen a la infrafinaciación que viene padeciendo desde hace años.
El IVIE hizo en su momento un estudio en base al concierto catalán sobre la aportación que debería recibir la Comunitat Valenciana que supondría 1.800 millones de euros más.
Presidentes autonómicos de PP y PSOE
Ni el fondo ni la forma han gustado el avance de lo que será el nuevo modelo de financiación autonómica al PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado en un mensaje en X que Pedro Sánchez utilice Moncloa como una "casa de empeños" para mantenerse en el poder y se ha referido al acuerdo sobre financiación autonómica como una "compra de votos".
Entre los presidentes autonómicos, el de Aragón, el popular Jorge Azcón, ha anunciado su intención de contactar con los máximos responsables del resto de comunidades y con su partido para que se unan a la petición de la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano multilateral donde demandan que se aborde este asunto.
Azcón se ha declarado alarmado y "profundamente cabreado" por el acuerdo, que a su juicio significa "desigualdad e insolidaridad", mientras el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado "de plano" los "privilegios que rompan la igualdad entre personas y territorios".
Tampoco ha gustado lo conocido este jueves al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que ha alertado de que cruzar la línea roja de la igualdad entre comunidades autónomas sería "el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia".
García-Page ha argumentado que si se cobran más impuestos "al que más tiene y menos al que menos tiene, pero luego se distribuye por territorios, queda al revés: se queda más el que más tiene", y ha sentenciado que tendría que "volver a nacer para consentir eso".
Desde la Junta de Andalucía, su portavoz, Carolina España, ha criticado que el nuevo sistema "se está negociando otra vez con el independentismo" y desde la Generalitat Valenciana, el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha insistido en que las negociaciones sobre financiación "deben ser siempre multilaterales".
Comuns reta a Junts a apoyar la financiación
En Cataluña, el portavoz de Comuns en el Parlament, David Cid, ha retado a JxCat -que ha adelantado que rechazará cualquier propuesta de financiación inferior al concierto económico vasco- a apoyar la nueva financiación para no "situarse en el córner, al lado del griterío" de PP y Vox.
En contra del acuerdo, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha acusado a Sánchez y a Junqueras de haber "pactado su supervivencia como buenos trileros" con un acuerdo de financiación "malo" para Cataluña y para toda España.
A su vez, el portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha calificado de "estafa a los españoles" el acuerdo entre el Gobierno y ERC en la que ha calificado como "cumbre de la vergüenza
