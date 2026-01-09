El Consell afea la falta de un fondo de nivelación sin rechazar de plano el nuevo modelo de financiación del Gobierno

Señalar los olvidos, cargar contra las formas y evitar una valoración más profunda asegurando que todavía están "analizando el fondo de la propuesta". Es la primera reacción del Consell tras la exposición del nuevo modelo de financiación autonómico presentado este viernes por la mañana por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en Madrid y que supondría cambiar un sistema que está caducado desde 2014, una década.

Pese a que la reforma de este pueda suponer acabar con un modelo que ha perjudicado claramente a la Comunitat Valenciana en el reparto de fondos y que los primeros cálculos que ha facilitado el ministerio sean que las arcas valencianas recibirán 3.669 millones más en 2027 en caso de salir adelante, el Ejecutivo autonómico ha mostrado su desconfianza y aunque no ha rechazado de plano la propuesta, ha evitado secundarla.

Es más, todo lo que ha expuesto el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior a su primera reunión del año han sido puntos negativos del plan expuesto por Montero mientras que posteriormente el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha situado como condición para respaldar la medida que se incorpore un fondo de nivelación durante 2026, el último año bajo el modelo antiguo donde la Comunitat Valenciana sigue siendo perjudicada.

"La Comunitat Valenciana no estaría por la labor de apoyar nada que no garantice que haya un fondo de nivelación inmediato para la Comunitat Valenciana", ha asegurado Llorca situando un primer punto para la futura negociación con el Gobierno central que se reunirá de manera bilateral con las autonomías. De todas formas, ni la Generalitat ni ninguna otra tendrán el voto decisivo para aprobar el modelo, solo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde el Ejecutivo central solo necesitaría el respaldo de una para pasar a la siguiente pantalla.

Pérez Llorca ha expuesto que a priori hay aspectos que le "preocupan" de la propuesta además del fondo de nivelación ausente. Entre ellas, igual que había hecho previamente Barrachina, ha puesto el foco en la necesidad de contemplar "la deuda por la dependencia, que son 4.000 millones de euros para la Comunitat Valenciana", o la deuda de mil millones pendientes por la atención sanitaria a pacientes desplazados, que suman una deuda "importante" de 5.000 millones. "Todos esos datos tienen que estar reflejados", ha indicado.

Asimismo, ha reprochado que en el borrador del modelo presentado por el Gobierno central "no se habla de la deuda" y ha lamentado que este tema "parece que ha quedado un poco apartado". "Queremos las cuestiones que no aparecen en este documento", ha dicho, la deuda de la dependencia, de la atención a desplazados, la condonación de la deuda por la infrafinanciación y el fondo de nivelación, "y en base a eso tomaremos una decisión", ha manifestado Llorca.

Problema en "las formas"

También ha cargado contra las "formas". "Han fallado, y cuando se falla al inicio el resultado no es bueno", ha agregado Llorca. Más duro ha sido en ese sentido el portavoz del Ejecutivo autonómico que ha criticado que la confección del nuevo modelo haya llegado tras alcanzar un pacto "sobre la financiación de todos" de manera "unilateral" por parte del Gobierno central "con un separatista condenado por malversación", en referencia a Oriol Junqueras quien el día anterior anunció el acuerdo de su formación, Esquerra Republicana, con el Ejecutivo central para que se impulsara este nuevo modelo.

A ello ha agregado que esta propuesta de un nuevo sistema de financiación llega "siete años tarde" respecto a lo que, ha recordado, en un principio se comprometió Sánchez. "Había prevista una Conferencia de Política Fiscal y Financiera convocada para el verano de 2018", ha indicado. Incluso ha rememorado que Compromís llegó a pactar con el Gobierno en enero de 2020 que se llevaría a cabo esta reforma en ocho meses, algo que no ocurrió. "Por tanto -ha sentenciado Barrachina como resumen de su valoración- lo que lamentamos es la enorme demora y que responda a un pacto unilateral con ERC".