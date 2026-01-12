Vuelve la 'Guía de Turismo': consíguela gratis el próximo 25 de enero

La Comunitat Valenciana vuelve a situarse en el centro del mapa turístico con el lanzamiento de la nueva ‘Guía de Turismo 2026’. Este proyecto común de las tres cabeceras de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana -Levante-EMV, Información y Mediterráneo- recoge los principales atractivos del territorio y pone el foco en los pueblos y destinos más visitados y con mayor proyección de la región.

La publicación, que se presentará en Fitur el próximo 21 de enero y se entregará de forma gratuita junto con las tres cabeceras el próximo 25 de enero, ofrece un recorrido actualizado por las fiestas, playas, espacios naturales, patrimonio histórico, gastronomía y propuestas culturales de la Comunitat Valenciana, además de destacar aquellos municipios que se han consolidado como referentes turísticos por su encanto, autenticidad y oferta experiencial.

Pensada tanto para viajeros nacionales como internacionales, la Guía de Turismo 2026 se presenta como una herramienta imprescindible para planificar escapadas y descubrir rincones emblemáticos y otros menos conocidos de Castellón, Valencia y Alicante, apostando por un turismo sostenible y de calidad.

Con más de un centenar de páginas a todo color, la revista se consolida un año más como una referencia informativa para quienes desean explorar la riqueza turística de la Comunitat Valenciana en 2026.