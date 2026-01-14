El jefe del operativo de la dana ve "incomprensible el retraso del Es Alert" y el viaje de Pradas y Argüeso a Carlet

José Miguel Basset, el mando operativo de la emergencia en la que fallecieron 230 personas, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos y bombero ya jubilado, ve incomprensible ve "incomprensible el retraso del Es Alert" de las 20.11 horas que la jueza de la dana considera tardío y erróneo". Al igual que el viaje de la entonces consellera Salomé Pradas y y su número dos y secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, a Carlet a las 14.30 horas del 29 de octubre, en plena alerta roja e hidrológica tanto en el río Magro como en el barranco del Poyo.

El exinspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos comparece desde las 9.30 horas ante la jueza de la dana. Una declaración muy esperada para que aclare la demora en los dos Es Alert y por qué se retiraron los bomberos del barranco del Poyo, entre otras cuestiones de la fatídica jornada del 29 de octubre de 2024 (29-O) en la que fallecieron 230 personas.

En el turno de preguntas de los abogados de las acusaciones, a José Miguel Basset se le ha preguntado por el retraso en dos horas en el Es Alert. “Es incomprensible el retraso en mandar el Es Alert cuando ya había una propuesta consensuada”, ha asegurado, según fuentes conocedoras de su declaración.

También se ha pronunciado sobre el retraso en la convocatoria del Cecopi, a las 17 horas del 29-O motivada en parte por el viaje de Pradas y Argüeso a Carlet. "¿Aportaba algo a la gestión de la emergencia? ¿O hubiera sido más útil iniciar antes el Cecopi?", se la ha preguntado. "Desde un punto de vista técnico hay que estar encima de la gestión de la emergencia. No aportaba nada que Pradas fuese a Carlet", ha valorado el bombero del Consorcio Provincial, ya jubilado.

Basset, testigo clave en la dana, señala que "estaba claro" que había que enviar el Es Alert / Europa Press

Basset también ha asegurado que nadie habló del barranco del Poyo en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado, el cerebro de la emergencia) aunque él aparece en un video revisando la cabecera de la rambla ubicada en Chiva (la Hoya de Buñol) donde también hubo víctimas de la barrancada. De hecho, el puesto de mando avanzado (PMA) se planteó ubicarlo en Chiva, pero se descartó porque el entorno del parque de bomberos estaba inundado. "En la reunión no se dijo nada del Poyo expresamente. Nadie habló del Poyo. Nadie dijo nada".

Un abogado se ha interesado durante el interrogatorio precisamente por esta contradicción y ha preguntado a Basset por qué miraba el mapa de Chiva e el Cecopi a las 19:12 horas. Según el exinspector jefe de Bomberos "no estaba fiscalizando el barranco del Poyo. Estaba buscando aguas debajo de Utiel", ha asegurado. Una respuesta que denota su desconocimiento geográfico de la zona A las 18.08 la reportera de apunt desde chiva dice que el barranco del poyo baja con fuerza desde su nacimiento.

El bombero José Miguel Basset visiona cartografía de Chiva, la cabecera del barranco del Poyo, en una imagen del cecopi del 29-O grabada en un video aportado a la causa. / Levante-EMV

Sobre la retirada de los bomberos ha asegurado que desconocía que fueron movilizados, aunque es lo habitual. Y también que fueron retirados. Otras de las lagunas que puede aclarar en su declaración ha sido el retraso de los dos Es Alert de las 20.11 horas y las 20.57 horas que la jueza de la dana considera "tardíos y erróneos".

Tras un primer borrador del es Alert propuesto por el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, rechazado en el Cecopi por "demasiado agresivo", "le comente a Suarez ajustar mensaje y a las 18.13 horas abrí mi portátil para hacer una redacción de la alerta y acompasarla a lo que decía Jorge Suárez". Según su declaración, el mensaje que también tenía preparado a las 18.15 horas era: "Ante situación fuertes lluvias, manténgase domicilios y atentos a canales oficiales". Una versión que "parece que convence más, se da por válida y se lo paso a Jorse Suarez para que se lance", según confirman fuentes conocedoras de su declaración.

Basset ha llegado solo a las 9 en punto a los juzgados y ha respondido escuetamente a las preguntas de los periodistas. Ha asegurado que no discutió con Suárez durante el Cecopi del 29-O y, al ser interrogado sobre si se mostró reticente a enviar la alerta ha asegurado: "La alerta había que enviarla".

Ya en el interrogatorio, que ha iniciado la jueza de la dana Nuria Ruiz Tobarra, Basset ha explicado que ni supo de la movilización de los bomberos forestales para vigliar las escalas de caudal tanto en el río Magro como en el barranco del Poyo, ni tampoco de de su retirada.

El inspector jefe del Consorcio provincial de bomberos ha explicado que siguió la emergencia desde las 6.45 horas del 29 de octubre desde la central de bomberos, aunque no en la sala de comunicaciones. Más de 3.000 peticiones asegura que atendieron ese día. Los primeros rescates, según fuentes conocedoras de su declaración, los siguió desde una aplicación que les permite tener acceso al CoordCom, la caja negra de la emergencia. "No todo pasa por mi mano, yo controlo que mis efectivos se movilizan y donde".

Declaración esperada con expectación

La declaración de Basset era, junto a la del subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, una de las más esperadas en la causa de la dana, además de la comparecencia de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Son precisamente tres de las personas en quien los dos investigados en la causa de la dana, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, hicieron recaer toda responsabilidad por el retraso del Es Alert, en la declaración de ambos del 11 de abril de 2025.

Dudas sobre el Es Alert

Basset es ingeniero técnico industrial con cuatro décadas de experiencia en la gestión de crisis de emergencias, especialmente grandes incendios forestales . Del jefe operativo de la Emergencia sí se conocían declaraciones previas ya que admitió en la comisión de investigación sobre la dana de la Diputación de València haber tenido dudas dudas por los efectos indeseados de los Es Alert enviados a las 20.11 y 20.57 horas del 29 de octubre de 2024 porque era la primera vez que se usaba esta herramienta. De hecho, Salomé Pradas apunta hacia las dudas y el debate que se estableció entre José Miguel Basset y Jorge Suárez sobre el mensaje a enviar durante la tarde del 29 de octubre y el envío de los Alert de las 20.11 y las 20.57 horas y que la jueza considera tardíos y erróneos.

Testigo clave para averiguar quién ordenó retirar a los bomberos del barranco del Poyo

Basset también es el testigo clave para aclarar otro detalle que nadie explica a la jueza da la dana: la retirada de la vigilancia de los bomberos forestales en el barranco del Poyo . Una decisión que nadie asume y que resultó fatal el día de la dana. Al retirar a los bomberos en el barranco del Poyo , tras una primera subida del caudal detectada en el único sensor que servía para alertar (aunque con poco margen de maniobra) ubicado en el cruce del barranco del Poyo con la A-3, la extensa cuenca de barrancos de l'Horta Sud y el Camp del Turia que nace en la Hoya de Buñol se quedó a ciegas. Con la fatalidad de que esa extensa cuenca de barrancos se alcanzaron los 7.500 metros cúbicos por segundo. Un caudal nunca alcanzado en el delta del Ebro, uno de los ríos más caudalosos de la península ibérica.

Polémica sobre su explicación de la retirada y disculpa posterior

El inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos también provocó una gran polémica cuando deslizó que los bomberos se retiraron porque era la hora de comer , lo que causó un gran revuelo entre sus subordinados y le obligó a disculparse. Hasta octubre de 2024, Basset había pasado inadvertido pese a ser el jefe de las emergencias en la provincia de Valencia, al frente del consorcio desde 2016, con diferentes gobiernos y la buena sintonía con todos los mandos políticos.

Basset, a la izquierda de la imagen, recostado sobre la mesa aguantando un altavoz, en el Cecopi del 29 de octubre de 2024. / Levante-EMV

Rechazo de la ayuda exterior el 31 de octubre