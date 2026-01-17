Ceremonia
Cientos de personas despiden en València a las víctimas del naufragio de Indonesia
La alcaldesa de València, la delegada del Gobierno y representantes del Valencia CF acuden al funeral por Fernando Martín y los tres menores fallecidos en Komodo, que se celebra esta mañana en el barrio de Campanar
María Bas
València acoge esta mañana la misa funeral para despedir a las cuatro víctimas de la tragedia náutica ocurrida el pasado mes de diciembre en Indonesia, en la que perdieron la vida Fernando Martín Carreras y tres menores durante un viaje familiar en el Parque Natural de Komodo. El acto religioso multitudinario tiene lugar a las doce del mediodía en la parroquia de San José Escrivá, en el barrio de Campanar.
Al funeral han acudido cientos de personas, entre ellas la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; la alcaldesa de València, María José Catalá; el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama; la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero; la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, así como representantes del Valencia CF y jugadoras del equipo femenino B, del que Fernando era entrenador, además de numerosos familiares y amigos de las familias golpeadas por la tragedia.
Antes del inicio de la ceremonia, la familia ha querido dirigir unas palabras a los medios de comunicación a las puertas del templo, un mensaje leído por Álvaro Ortuño, hermano de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio, que ha centrado el homenaje y que ha marcado el tono de una despedida cargada de recogimiento y emoción.
Comunicado de la familia
En nombre de nuestras familias, y hablando como solo una.
Queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a todas las personas, colectivos, cuerpos y fuerzas de seguridad y a nuestra representación consular que nos han acompañado personalmente en estos días tan difíciles.
Gracias a las instituciones y a las personas que las encarnan —Pilar, Maria José y Juanfran— que, desde el primer momento, han actuado con responsabilidad, respeto y una profunda humanidad.
Gracias también a la inmensa mayoría de los medios de comunicación, por la sensibilidad, el cuidado y la prudencia con la que han tratado una tragedia que es íntima, pero que ha conmovido a tantas personas.
Gracias a nuestras familias y a todos nuestros amigos; a quienes han estado cerca físicamente y a quienes, aun estando lejos como en Uruguay, nos han hecho llegar su apoyo. Gracias a quienes nos han escrito por redes sociales o cualquier medio, a quienes han llamado, y también a quienes, sin hacerlo, ya sea porque no han sabido o no han querido molestar nos han tenido presentes en su pensamiento y en su corazón.
Nuestro agradecimiento sincero al pueblo de Labuan Bajo, por su cariño, su solidaridad y por el amor con el que nos han acompañado en todo momento y a todas las personas que participaron en las labores de búsqueda. A los equipos de rescate, a los voluntarios y, muy especialmente, a nuestros buzos, que nos dieron sus pulmones y también sus alas, entregándose más allá del deber, con una generosidad que nunca olvidaremos. teri makasih.
Gracias a la sociedad valenciana y a la sociedad española en su conjunto, por demostrar una vez más su calidez humana, su empatía y su capacidad de acompañar en el dolor sin pedir nada a cambio.
Hoy acompañamos a los nuestros a la habitación de al lado, con un dolor inmenso, pero también con la serenidad de saber que están en un lugar mejor. Desde esa paz, reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de una justicia tranquila, sin odio ni rencor; una justicia que honre su memoria y nos permita seguir adelante con dignidad.
Gracias, de corazón, a todas las personas de buena voluntad que nos han sostenido en este camino. Nunca lo olvidaremos y os pedimos que no os olvidéis de nosotros. Gracias.
La misa reúne a las cuatro familias directamente afectadas por la tragedia: la de Fernando Martín Carreras; la de su esposa, Andrea Ortuño; y las de las exparejas de ambos, padres y madres de los tres menores fallecidos: Lía, Quique y Mateo.
Numerosos amigos, compañeros del colegio y del mundo del deporte y vecinos de la ciudad han querido acompañarles en este último adiós.
La tragedia
Fernando Martín Carreras, entrenador del Valencia CF Femenino B, falleció junto a tres niños de 9, 10 y 12 años tras el hundimiento del barco turístico que la familia había alquilado durante sus vacaciones navideñas en Indonesia. El naufragio se produjo el 26 de diciembre, cuando la embarcación navegaba de noche cerca de la isla de Padar.
La ceremonia religiosa se ha celebrado una semana después de que las autoridades indonesias dieran por concluido el operativo de búsqueda de Quique, el menor de 10 años que aún permanece desaparecido, tras más de dos semanas de rastreos en condiciones extremadamente difíciles. El anuncio del fin del dispositivo fue realizado por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia desde la ciudad de Labuan Bajo, punto base de las labores de rescate.
Andrea Ortuño, única adulta superviviente del siniestro junto a su hija menor, regresó recientemente a València tras permanecer en Indonesia durante todo el operativo. Según ha trascendido a través de personas de su entorno, la valenciana atraviesa un profundo duelo y ha optado por mantener un perfil discreto, centrada en su recuperación personal y espiritual.
