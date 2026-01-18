La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en la Comunidad por la inminente llegada de la borrasca Harry

"Posibles daños en zonas litorales, con caídas de ramas y otros objetos, y crecidas de ríos e inundaciones". La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) insiste en la adversidad del inminente temporal mediterráneo que está a punto de desencadenarse frente a las costas de la Comunidad Valenciana.

De hecho, la Aemet ha emitido un aviso especial (primero fue una nota y ahora ha subido el nivel de aviso por la entidad del fenómeno) con motivo de la llegada de la borrasca Harry y las consecuencias que tendrá en suelo valenciano. Por ahora, ha activado ya los avisos meteorológicos en prácticamente todo el litoral de la Comunitat, que el martes estará en nivel naranja (peligro importante) por mala mar, con olas que podrían llegar a los 6 metros de alto y rachas de viento muy fuertes. Sólo se salva la costa sur de Alicante, que en principio queda en aviso amarillo (peligro bajo).

Las lluvias que se esperan también han llevado a la Aemet a activar la alerta por precipitaciones que podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas. El aviso entrará en vigor el martes y afectará al litoral sur de Valencia y el norte de Alicante: la Safor y la Marina Alta, así como al litoral norte de Castellón. Los chubascos, advierte la Agencia Estatal de Meteorología en su aviso especial, pueden ser "localmente fuertes o muy fuertes" y "provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas".

Pero la borrasca Harry traerá aún más cosas: nieve, mucha nieve. En la Comunidad Valenciana los acumulados pueden llegar a superar los 20 centímetros en el interior norte y, sobre todo, en el Maestrazgo y la vecina comarca turolense de Gúdar-Javalambre. Por eso la Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso naranja (peligro importante) por nevadas "copiosas" en toda esa zona a partir de las siete de la tarde del lunes y al menos hasta las 18.00 horas del martes 20 de enero.

Ante esta situación, y debido a la incertidumbre sobre cualquier evolución de la borrasca Harry (un pequeño desplazamiento podría variar las zonas más afectadas), la Aemet recomienda a la población mantenerse informada "de la predicción del tiempo y de los avisos meteorológicos en vigor", además de seguir "las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil".

El tiempo en la C. Valenciana desde el lunes

Aunque la dana que llevará a la formación de la borrasca Harry ya está activa, lo peor de este inminente temporal no ocurrirá hasta el lunes y el martes, días álgidos del episodio según pronostica la Agencia Estatal de Meteorología.

El lunes 19 de enero, la peor parte se la llevará el este de Cataluña y Baleares, mientras que el martes llegará lo más adverso del temporal al desplazarse hacia la Comunitat Valenciana y el sur de Aragón. Los entornos de la desembocadura del Ebro (norte de Castellón) y del cabo de la Nao (norte de Alicante y sur de Valencia) serán, a priori, las zonas más afectadas por las precipitaciones, las fuertes rachas de viento y las grandes olas, que podrían alcanzar los 6 metros.

En Castellón y sur de Aragón, además, caerán "copiosas nevadas" que se esperan a partir ya de la tarde del lunes y que acumularán probablemente más de 20 centímetros a partir de los 1.000 o 1.200 metros de altitud.

La Aemet espera más de 20 centímetros de nieve en el Maestrazgo. Imagen de archivo de Morella nevada. / Levante-EMV

El miércoles, la previsión es que el temporal empiece a remitir y que las lluvias "pierdan intensidad", el viento amaine y el oleaje se aplaque de manera progresiva.