El ex número 2 de Emergencias presenta una baja médica para no acudir a la comisión de la dana en el Congreso

Emilio Argüeso no estará el martes en el Congreso. El que fuera secretario autonómico de Emergencias el día de la dana, causa por la que es uno de los dos investigados junto a su entonces jefa, la exconsellera Salomé Pradas, no comparecerá en la comisión de investigación de la dana el próximo martes 20 de enero como estaba previsto. Según fuentes parlamentarias, el ex alto cargo del Consell ha excusado su ausencia justificando una baja médica, lo que ha provocado que los responsables de la comisión decidan aplazar la cita, aunque sin fijar una nueva fecha ni un sustituto para este martes.

Argüeso había sido citado por parte de la comisión de la Cámara Baja donde tiene mayoría la izquierda y las formaciones nacionalistas para este martes. Esta es la primera citación que recibe el exresponsable de Emergencias el 29-O para acudir a un parlamento a dar explicaciones sobre su actuación esa jornada ya que aunque tanto en el Senado como en las Corts, donde la mayoría la tienen PP y PP y Vox respectivamente, su nombre forma parte de los planes de trabajo, todavía no ha sido requerida su presencia.

Sin embargo, los representantes legales del exsenador y exdiputado en las Corts de Ciudadanos han presentado ante el Congreso un justificante médico de que se encuentra de baja y que, por tanto, no podrá asistir el martes a la comisión. Argüeso fue cesado como secretario autonómico un mes después de la dana y posteriormente fue citado como investigado por la jueza, ante la que declaró el pasado mes de abril. Su situación judicial le permitiría acudir ante el Congreso y evitar responder a las preguntas, como hiciera Pradas en su momento, no obstante, ha declinado asistir y ahora la comisión estudiará si llamarle más adelante.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, acude a declarar a los juzgados de Catarroja. / JM López

La comparecencia del ex alto cargo de la Generalitat, una de las piezas clave dentro de la instrucción sobre lo ocurrido el 29-O, era uno de los platos fuertes de la semana parlamentaria en lo relativo a la investigación sobre la catástrofe que ha dejado 230 fallecidos, pero no el único. Ni mucho menos. El avance de los trabajos de estas comisiones trae también el paso por el Senado de otro de los nombres propios de lo sucedido en el Cecopi: el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.

Polo tendrá que acudir también el martes al Senado en el que también será su estreno en una comisión parlamentaria. Ya estuvo citado en las Corts por parte de populares y voxistas, sin embargo, no acudió alegando que el parlamento valenciano no tiene competencias para fiscalizar su gestión en un organismo estatal dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, algo secundado por el Consejo de Estado. Sí declaró como testigo ante la jueza. Ahora deberá ir a comparecer ante la Cámara Baja igual que lo hizo esta semana el jefe superior de la Policía Nacional en la Comunitat Valenciana, Carlos Gajero.

Regreso de Cuenca

El que sí que irá al Congreso y no precisamente a estrenarse ante la comisión de investigación será José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón. Ya compareció en la Cámara Baja hace un mes y las formaciones progresistas le han vuelto a citar al considerar que no dijo la verdad. No será la primera vez que tenga que repetir su relato: el hoy asesor en la Oficina del Expresident ha tenido que acudir a declarar como testigo en el Juzgado de Catarroja hasta en cuatro ocasiones, incluido un careo con la exconsellera Pradas a principio de semana.

José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Carlos Mazón, en la comisión de la dana en el Congreso, en diciembre. / Daniel Gonzalez / EFE

¿Y mientras avanzan las comisiones en el Senado y el Congreso qué pasa en las Corts? Pues, de momento, más bien poco o nada. No hay reunión de comisión posible hasta que no empiece el nuevo periodo de sesiones, fijado para el 9 de febrero. Sí que se espera que antes se reúna la mesa, que dirige los trabajos, y establezca un calendario mínimo para su regreso. De momento, se han celebrado cuatro sesiones de comparecencias: tres de expertos y una de Mazón. Ahora, en febrero, podría llegar el turno de las asociaciones de víctimas que abrieron con su declaración los trabajos en el Congreso hace más de dos meses.