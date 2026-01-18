Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Levante-EMV publica su nueva Guía de Turismo 2026

La revista turística se podrá conseguir, gratis, junto con el ejemplar del periódico este 25 de enero

Destacan reportajes de los mejores planes de ocio.

Destacan reportajes de los mejores planes de ocio. / LEV-EMV

Stella López

València

La Comunitat Valenciana cuenta con un sinfín de propuestas para disfrutar del ocio y del tiempo libre en cualquier momento del año. Fiestas tradicionales con siglos de historia, una gastronomía diversa y reconocida, espacios naturales de gran belleza, experiencias deportivas cargadas de emoción y conciertos para todos los gustos forman parte de una oferta inagotable. Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo vuelven a reunir, un año más, las mejores alternativas turísticas de las provincias de València, Castellón y Alicante en la Guía de Turismo de la Comunitat Valenciana 2026, el mejor manual para conocer la amplia oferta turística que ofrece nuestro territorio.

La publicación verá la luz en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que tendrá lugar en Madrid del 21 al 25 de enero. Precisamente el mismo domingo 25, los lectores podrán conseguir la guía de manera gratuita junto con el ejemplar del día. El recorrido por cada una de sus páginas invita a conocer numerosos municipios de la Comunitat Valenciana en los que se entrelazan tradición, patrimonio, naturaleza, celebraciones y cocina local, configurando así un modelo turístico diverso que trasciende la clásica imagen de sol y playa.

Qué incluye la revista

Asimismo, destacan los reportajes que la guía incluye sobre los mejores planes de ocio. Este 2026, el tema principal versará también sobre el Roig Arena, que ya es una realidad y que, en tan solo pocos meses, se ha convertido en el epicentro de la música de la ciudad. Pero además, contará con contenido vanguardista sobre museos, como el desembarque del barco más famoso de todo los tiempos en Bombas Gens, la destacada presencia de artistas femeninas en el IVAM o los dinosaurios de la Patagonia en CaixaForum València.

Tampoco puede faltar un recorrido por los mejores festivales de la terreta, como El Medusa Festival, el Festival de les Arts, el Gazpatxo Rock, el FIB, el Latin Fest, el Pirata Rock, el Zevra Festival, el Arenal Sound o el Festivern; y numerosas rutas, mercados, calas secretas, parajes y leyendas que hacen de la terreta un lugar mágico.

El deporte, por su parte, también tiene cabida en la guía con la llegada exclusiva de los Gay Games 2026 a la ciudad, un evento internacional que impulsa toda una serie de valores que apuestan por la diversidad, la inclusión y la igualdad; así como contenido actualizado sobre el crecimiento masivo que ha experimentado en los últimos tiempos la emblemática Maratón de València.

Las fiestas populares más representativas de la Comunitat Valenciana, que atraen anualmente a millones de personas, vuelven a las páginas del proyecto una vez más, con detalles inéditos sobre sus comienzos para acercarse a las Fallas, les Fogueres de Sant Joan, el Misteri d’Elx, la Magdalena, la Tomatina o los Moros y Cristianos como nunca antes. Porque si algo caracteriza a los valencianos y las valencianas es esa germanor, esas ganas de reunirse y celebrar que se muestran a través de pólvora, música y cultura.

Y como no podía ser de otra manera, el turismo de sol y playa será también protagonista, con un completo listado de todas aquellas zonas de costa que tienen bandera azul y de los destinos perfectos para disfrutar con las mascotas.

