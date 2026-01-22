El destructivo temporal Harry sepulta una vivienda en un pueblo de Castellón

El temporal provocado por la borrasca Harry ha tenido efectos devastadores en el litoral sur de Castellón. Como muestra, la vivienda que fue sepultada por el destructivo oleaje en Moncofa. Ubicada en la primera línea de playa de la urbanización de La Torre-Camí Cabres es una zona a mar abierto, dado que los trabajos de construcción de espigones, se encuentran en fase de ejecución. Por lo tanto, hoy por hoy sigue sin haber una defensa como tal de la zona.

Imagen de la vivienda sepultada por el temporal en Moncofa / MIQUEL SÁNCHEZ

Un "desastre"

Los vecinos de la playa de Moncofa calificaban de «desastre» lo ocurrido tras olas de más de cuatro metros. Las piedras arrastradas por el temporal también sepultaron la zona de paso. Otras casas cerca del litoral han sido anegadas por el agua y los vecinos reclaman medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Vicent Talomantes, un vecino, mostraba a las cámaras de Àpunt cómo había quedado la entrada de su casa. «En la terraza hay lo menos 50 centímetros de agua y en el interior habrá entrado una cuarentena», expresaba, señalando que «esto no lo he tenido yo nunca». Añadía que la inundación ha dañado friegaplatos, neveras, así como que hay armarios bajos que se han hinchado por causa de la humedad.

Un vecino de la zona de primera línea de playa de Moncofa con su vivienda anegada. / Àpunt

Otra vecina, Sonia Ribelles, indicaba: «Me ha entrado agua hasta la rodilla". "En el jardín, dentro de casa", añadía, reclamando la urgencia de realizar espigones. Por su parte, Juan Botías revelaba que "hay gente hundida moralmente por ver que su casa está otra vez así". "Llevamos esperando una obra desde hace 20 años", añadía Botías.

Espigones

Por su parte, María Teresa Alemany, teniente de alcalde de Moncofa, apelaba a que se hagan los espigones. Todo ocurrió a primera hora de la jornada del pasado martes, cuando de manera progresiva el temporal fue cogiendo fuerza y con las viviendas totalmente desprotegidas, el alto oleaje empujó tierra a dentro rompiendo las protecciones de las viviendas y adentrando hacia las propiedades privadas, llenándolas de agua y material. Dejando una imagen de desolación.