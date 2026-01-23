Heridos dos niños de 2 y 5 años tras ser atropellados por sendos vehículos en Torrent y València

Dos menores de edad han resultado heridos este viernes tras sufrir sendos atropellos en Torrent y en València. Ambos heridos, de dos y cinco años de edad respectivamente, han tenido que ser evacuados en ambulancia a un hospital por traumatismos.

El primero de los incidentes ha ocurrido esta mañana en la Calle Ejército Español, cruce con Avenida al Vedat, en Torrent. Al parecer, un niño de dos años ha sido atropellado por un vehículo cerca de un paso de peatones, al soltarse de la mano de su madre y salir corrriendo.

Tras recibir el aviso, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha movilizando una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido al menor.

El niño ha sido trasladado al Hospital La Fe de València por traumatismo craneoencefálico y traumatismo abdominal.

Horas después se producía un segundo atropello, con otro menor de edad afectado. El aviso entraba a las 13.15 horas y alertaba de que un niño de 5 años había sido atropellado por un coche en la Calle Francisco de Llano de València.

El menor ha sido asistido por equipo sanitario de una unidad SVA de Enfermería y ha sido trasladado al Hospital Doctor Peset por traumatismo craneoencefálico.