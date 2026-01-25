Los ‘padres’ de la identidad de la Generalitat suspenden el nuevo azul corporativo: “Los símbolos pertenecen al pueblo, no a sus administradores”

En 1984, en los primeros pasos del autogobierno, la Generalitat presidida entonces por Joan Lerma encargó a los diseñadores Daniel Nebot, Paco Bascuñán y Nacho Lavernia la creación de una identidad visual para la administración valenciana. Nacía entonces una imagen institucional que ha perdurado más de 40 años de forma casi inalterable, con el rojo pantone 186 C como color corporativo y basada en la heráldica de Pere el Cirimoniós, con su escudo oblícuo y su yelmo coronado por el ‘drac alat’. Esa coherencia, clave en la construcción de una identidad gráfica, se truncó con la llegada al Palau Carlos Mazón, quien al año de ser elegido president abrió un discreto y paulatino proceso para enterrar el rojo como color institucional y sustituirlo por un azul que se acerca sospechosamente al del PP, su partido.

La modificación, que se ha culminado ahora, ya con Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell, mantiene el rojo en la paleta corporativa pero incorpora el azul pantone 293 C como nuevo color prioritario de la Generalitat. Según la orden de la Dirección General de Promoción Institucional, este color deberá “primar en el uso de los logos y aplicaciones que se utilicen o se lleven a cabo en lo sucesivo por todos los centros directivos, organismos, entidades, etc, que formen de alguna forma parte de la Generalitat Valenciana".

La decisión ha generado malestar entre los propios ‘padres’ de la identidad de la Generalitat, que también fueron los encargados del único y sutil rediseño realizado desde entonces, en 2018, con motivo del 600 aniversario de la institución autonómica a encargo de Ximo Puig. Entonces se simplificó el distintivo para adaptarlo a la era digital y se retocaron también las tipografías, dando continuidad al rojo como color corporativo. Alteraciones en todo caso mucho más sutiles que la actual y que se hicieron de la mano de los creadores de la identidad original. De hecho, la presentación del proyecto contó con la participación de Nebot y Lavernia (Bascuñán falleció en 2009).

Nebot y Lavernia, junto a Ximo Puig, Mónica Oltra y Carmen Montón en la presentación del rediseño del símbolo de la Generalitat, en 2018. / INFORMACIÓN

Los dos profesionales, ambos premios nacionales de Diseño, aclaran que su disconformidad con la iniciativa actual no surge de la alteración de su trabajo previo, sino por el golpe que entienden que el nuevo color supone para la marca Generalitat, al romper con cuatro décadas de coherencia identitaria y difuminar las fronteras entre institución y partido.

La patrimonialización de los símbolos

Ambos defienden, en conversación con Levante-EMV, que la modificación cromática no está justificada a nivel técnico ni social, alertan de que supone un “grave problema para la identidad” de la Generalitat y muestran su inquietud por que abra la puerta a más cambios discrecionales por parte de futuros inquilinos del Palau.

En esa línea, Nebot señala que “los símbolos pertenecen al pueblo, al territorio y a sus ciudadanos y no a sus administradores públicos que han sido elegidos para cuatro años” y apunta que, en este caso, no había razones diseñísticas ni sociales para acometer un cambio que, advierte, “nos afecta a todos”.

Lavernia comparte esta reflexión y añade que en estos 40 años de marca el blasón de Pere el Cerimoniós no ha generado controversia ni división en la calle, un hecho destacable dado que nació en plena Transición y su “guerra de símbolos”, como recuerda el diseñador valenciano: “Ha sido uno de los pocos que no ha creado problemas”, destaca.

¿Azul PP?

La polémica trasciende el diseño y alcanza también el plano político. En el sector, donde se comparte esa ausencia de motivos formales para el cambio de color, se ha extendido la sospecha de que la iniciativa tiene como fin último acabar con el rojo, atribuible al PSOE, en favor de un azul que en política evoca al PP, aunque no se trate del mismo tono exacto.

Además de rechazar ese posible partidismo, Lavernia sostiene que el objetivo final al diseñar este tipo de símbolos es que “persistan” en el tiempo, como ha sido el caso hasta ahora. E incluye al color entre los elementos que dan estabilidad a la simbología, recalcando que “no es atribuible a ideologías” y debe tener continuidad.

Así, defiende que el rojo “funciona muy bien visualmente”, de ahí lo extendido que está en todo tipo de banderas, logos o escudos. “No es casualidad. Se elige porque es visualmente muy impregnante, asociado a conceptos como la pasión, el fuego…”, dice antes de enumerar ejemplos como la bandera de la Comunidad de Madrid o de Murcia, territorios históricamente dominados por la derecha. Con el azul, en cambio, Lavernia vaticina que la identidad “perderá atributos visuales”, además de que generará cierto desconcierto en la calle.

Noticias relacionadas

Aunque el proyecto ha sido aprobado por la Generalitat sin el aval de sus creadores, Nebot ha sido el encargado de materializarlo. En verano de 2024, antes de la dana, Presidencia le contactó para actualizar el manual de identidad, algo habitual para adaptar los nuevos nombres de conselleries, y le planteó entonces incorporar un azul concreto como color corporativo “principal”. Una idea a la que el primer premio nacional de Diseño de la C. Valenciana puso reparos y planteó alternativas. Pero el Consell no atendió a razones y ante la evidencia de que el proyecto se ejecutaría con o sin él, finalmente Nebot aceptó el encargo que ahora ha visto la luz.