Una nueva avería en la Estación del Norte de València afecta a toda las líneas y retrasa trenes más de una hora

Los pasajeros que al mediodía de hoy lunes han llegado a la Estación del Norte de València para dirigirse a alguno de los destinos de Cercanías han bajado del tren en destino más tarde de lo previsto. Una avería en el sistema electrónico que gestiona el tráfico ha provocado retrasos de más de una hora en varios trenes y ha afectado a la totalidad de las seis líneas. Se ha producido una "ocupación intermitente de un circuito de vía, que ha afectado a alguno de los cambios de agujas", según han explicado oficialmente desde Adif, a consultas de este diario.

Las mismas fuentes han apuntado que la avería ha quedado reparada sobre las 13,15 horas y se ha restablecido la circulación con normalidad. Cuando se produce un fallo electrónico de estas características, el sistema lo detecta y por seguridad se ponen todos los semáforos en rojo. En estos casos, la circulación se mantiene, pero se da paso a sistemas alternativos a los automáticos en la gestión del tráfico. "Es igual de seguro, pero más lento, de ahí que se produzcan retrasos", remarcan las mismas fuentes.

Protestas de los pasajeros

Los contratiempos de hoy han provocado el malestar y quejas de los usuarios de Cercanías, cuya experiencia en retrasos y convoyes con 'overbooking' de pasajeros está más que contrastada. Uno de los afectados, que se dirigía a Catarroja (en la C1 València-Xàtiva) ha explicado a este diario que la salida estaba prevista a las 12 y se retrasó hasta las 13,15. Se quejó, además, de que por la mañana, en el viaje de ida desde Catarroja a València, "no cabía más gente en el tren". "Cuando me subí, pasadas las ocho, era una situación irrespirable, una auténtica marabunta. Y es lo habitual, estamos hartos de tanto retraso y de trenes en los que no se puede ni respirar", indicó este usuario.

Ejecución de obras a medias

Entre las razones de los retrasos figuran, paradójicamente, las propias obras de mejora de la infraestructura ferroviaria. Aunque, como contó este diario, el grado de ejecución de las mismas no cubre las previsiones. De hecho, justo en el vencimiento el 'Plan de mejora de la calidad de Cercanías' -presentado en diciembre de 2017 por el entonces ministro de Transportes Íñigo de la Serna- puede concluirse que apenas se ha finalizado el 44,38% de las obras previstas. Infraestructuras que contaban con un presupuesto total de 1.705 millones, según las datos del Gobierno central, que defiende que el 85 % está ya movilizado. Esto es, que está al menos en fase de proyecto.

Desde el Gobierno destacan que, además del propio plan, la dana ha obligado a realizar una inversión de emergencia de 120 millones en la C3, entre València y Utiel, línea que sigue sin estar operativa al cien por cien porque solo se ha reabierto —en octubre— hasta Buñol. Aemás, se han invertido 160 millones en la renovación completa de la línea Xàtiva-Alcoi. Sin contar, además, la reconstrucción de la vía que estaba ya casi finalizada entre Silla y la Pobla Llarga, en la C2, cuando se produjo la dana del 29-O y que se renovaba a un ritmo de 540 metros cada noche para no interrumpir el servicio.