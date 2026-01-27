Llorca pincha en su intento de normalizar relaciones con la izquierda tras Mazón

La vida sigue igual en la política valenciana. Es decir, sin acuerdos (ni atisbo de ellos) entre el Consell del PP y la izquierda. El intento de diálogo del president Juanfran Pérez Llorca con la oposición empezó con un portazo de Compromís y ha culminado hoy sin entendimientos entre el popular y el PSPV, que ha criticado al término del encuentro celebrado este martes en el Palau de la Generalitat la falta de capacidad del jefe del Consell de tomar decisiones sin la supervisión de su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, partido que ha vuelto a exhibir sintonía con Llorca.

La reunión entre Llorca y el síndic del PSPV José Muñoz, aunque "poco producitva" para el socialista, se ha prolongado durante más de una hora. Y ha evidenciado la distancia que sigue existiendo entre el Consell y la oposición pese a la dimisión de Carlos Mazón y el cambio de tono que Llorca ha tratado de imprimir a esta nueva etapa tras la dana. Un tono que, en todo caso, el president endurece al hablar de Diana Morant, a quien ha acusado de ser "poco seria" y estar "frustrada" por no haber sido invitada a la ronda de reuniones de este martes, concertada con los síndics de las Corts.

Ante la no invitación a su secretaria general, el PSPV ha estado representado por José Muñoz, que ha discutido esa faceta dialogante de Llorca, que reduce sólo a las formas. El portavoz socialista ha asegurado haber recibido negativas del popular al documento de 26 propuestas que ayer presentó Morant y que el portavoz ha entregado hoy a Llorca, con escasísimo éxito.

El jefe del Consell sólo ha aceptado una de las peticiones socialistas: llamar a las víctimas de la dana a la comisión de las Corts. Una medida ya prometida por Llorca hace dos meses y que los socialistas han dejado en cuarentena citando los antecedentes. En cualquier caso, el portavoz del PPCV en las Corts, Fernando Pastor, ha asegurado que la invitación se remitirá de forma inminente.

A partir de ahí, el PSPV denuncia haber recibido una negativa tras otra, según ha detallado Muñoz, achacándolo a esa dependencia de Llorca, "maniatado" por el PP nacional y Vox. Entre otras, Llorca ha descartado pedir el acta a Mazón, un paso que como ya informó este diario no entra en los planes del PPCV. "Me ha dicho que no lo va a hacer. Todo queda como estaba, sin consecuencias por su nefasta gestión de la dana del 29-O", ha dicho Muñoz.

Tampoco ha asumido la exigencia socialista de romper con Vox, apoyo necesario de Llorca en esta legislatura. "Ha sido una reunión presidida en espíritu por Abascal", ha denunciado Muñoz, que ha asegurado que el president ha rechazado renovar los órganos estatutarios sin los voxistas, como reclama el PSPV.

Y se ha negado igualmente a aceptar la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación, una posición que Muñoz vincula de nuevo a esa depencia de Llorca, en este caso de la dirección nacional del PP. "Es un president maniatado por Feijóo y Abascal", ha señalado antes de insistir en que "acepte" el nuevo modelo "y luego negocie" posibles mejoras que reclaman los expertos, como el fondo de nivelación o una mayor quita de la deuda.

Sobre este asunto, Llorca ha repetido los argumentos que viene apuntando en los últimos días, señalando que la propuesta es "negativa" porque no iguala con la media a la C: Valenciana, porque le "obliga" a restaurar impuestos eliminados en la autonomía y porque está pactada con ERC y no con el resto de territorios. Y se ha mantenido firme en su negativa a abrir negociaciones bilaterales con el Gobierno para introducir posibles mejoras, como pide el PSPV.

El portavoz socialista ha explicado que Llorca no se ha movido de su posición, alegando que "no se dan las condiciones" para aceptarlo por haber sido negociado con ERC. Para Muñoz, ese argumento llega impuesto de Génova y es una "tontería", ha dicho recordando otros pactos de Aznar con el independentismo catalán.

Llorca se ha referido también al encuentro con el socialista una vez finalizadas todas las reuniones para lamentar lo que considera una negativa del PSPV a "recuperar la normalidad institucional" rota tras la dana. Por ello, ha pedido una "reflexión" a este partido para volver a "tender puentes". Llorca ha ofrecido a los socialistas volver a la Mesa de las Corts, donde no tienen representación tras la dimisión de Gabriela Bravo, pero incluyendo en el pack esa renovación de órganos estatutarios en la que el president no excluye a Vox, como pide el PSPV.

Llorca ha admitido la ausencia de acuerdos, pero ha señalado que "eso no quiere decir que no haya que seguir dialogando". De hecho, ha dicho no estar "sorprendido" por esa falta de entendimiento de hoy con el PSPV "sobre cuestiones de fondo" dado que la "política española está muy condicionada, y eso nos afecta aquí", pero ha insistido en la necesidad de destensar las relaciones a nivel institucional.

Vox, "cordial" pero "vigilante"

Esa falta de acuerdos con el PSPV ha contrastado con la sintonía mostrada con Vox, cuyo síndic José María Llanos ha hablado de una reunión “cordial” y de “entendimiento” en la que ambos han “ratificado” los compromisos asumidos por el president para su investidura, sobre todo en inmigración, campo y reclamación de inversiones hídricas al Gobierno. Llorca ha dicho después estar "muy contento de que el señor Llanos esté contento".

“Hemos transmitido nuestra satisfacción de que mantenga el pacto de investidura con Vox”, ha celebrado Llanos al término del encuentro, si bien ha advertido de que su partido va a “seguir realizando seguimiento de la aplicación” de esos acuerdos de investidura, que no llegaron a plasmarse en un documento oficial, y será “muy exigente” en su cumplimiento.

Vox ha puesto el foco de lleno en la inmigración, desplegando su discurso más duro, y ha pedido repatriaciones masivas de “inmigrantes ilegales”, aplicar medidas para el retorno a los países de origen (anunciando acuerdos “en breve” con países como Mauritania) o que Llorca reclame al Gobierno “que se publiquen estadísticas sobre delincuencia y su posible relación con la inmigración ilegal y masiva”.

El popular ha confirmado ese "entendimiento" en fiscalidad, para la "defensa del sector primario" o por una política migratoria "eficaz y coherente" frente a la "improvisación" del Gobierno central. En ese sentido, ha apostado por impulsar convenios con los países de origen para reagrupaciones familiares, evitando hablar de las "repatriaciones masivas" que pide Vox.

El PP afea el plantón de Baldoví

El síndic del PPCV, Fernando Pastor, que también ha acudido a ronda de contactos, ha cargado contra la decisión de Compromís de no acudir a la llamada de Llorca. Pastor ha afeado a Joan Baldoví el plante, que "queda mal" y "no es ejemplo de nada" porque "da la espalda a los ciudadanos", que "esperan acuerdos sobre cuestiones del día a día".

Sobre la citación de las asociaciones de víctimas de la dana a la comisión de las Corts, Pastor ha asegurado que ha recibido la orden del president de que "ya tocaba" que comparecieran, y ha avanzado de que el PP pedirá a la mesa de esta comisión que eleve invitaciones de forma inminente.