Fallece Laia Rico, profesora, cineasta y periodista en Canal 9

La periodista, profesora y cineasta Laia Rico i Icardo ha fallecido este miércoles por la tarde a los 46 años tras una dura lucha contra el cáncer. Así lo ha anunciado su familia en un comunicado, en el que destacan su fortaleza durante su enfermedad, y aseguran que ha sido "el mejor ejemplo de amor y bondad en su dura e injusta batalla contra el cáncer".

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Laia ejercía de profesora de Lengua y literatura valenciana en un instituto de Valencia desde el año 2019. Antes trabajó como periodista redactora de informativos en el departamento de cultura de Canal 9 y fue guionista del programa infantil Babalà. También trabajó en la radio valenciana como redactora, montadora y reportera. Estuvo en la extinta radiotelevisión valenciana doce años, entre 2002 y 2014.

En 2024 dirigió el filme 'Jarque. L’home objectiu', que presentó en Docs València el pasado año 2025.

El velatorio tendrá lugar este jueves 29 de enero a las 12:00 horas en València.