El "precio" de los tejidos humanos: lo que existe (y lo que no) en la Comunidad Valenciana

Hablar de "precios" de órganos humanos suena a tabú, pero no es una exageración mediática: en España existen listas de tarificación de tejidos que detallan costes por piel, córneas, hueso o tendones, con medidas y formatos concretos. No son mercados ni pagos a donantes, pero sí documentos reales que, sacados de contexto, pueden resultar impactantes. La pregunta es inevitable: ¿existe algo así en la Comunidad Valenciana o en la provincia de Alicante? La respuesta es sí y no.

La Comunidad Valenciana cuenta desde hace décadas con un Banco de Tejidos y Células integrado en el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV), un organismo público dependiente de la Conselleria de Sanitat. Su función es la obtención, procesamiento, conservación y distribución de tejidos humanos para uso clínico en hospitales públicos. Piel para grandes quemados, córneas para trasplantes, injertos óseos para traumatología o válvulas para cirugía cardíaca forman parte de su actividad habitual.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, no hay una lista pública y fácilmente accesible de tarifas de tejidos clínicos en la Comunidad Valenciana. Al menos, no en los portales oficiales consultados ni en documentos de transparencia sanitaria abiertos al ciudadano.

Cuando el "precio" no es el órgano

En comunidades como Cataluña o Baleares, los bancos públicos de tejidos sí publican tarifas detalladas. En esos documentos aparecen conceptos como injertos de piel por superficie, córneas procesadas o segmentos óseos, con importes asociados. No se trata de pagar por un órgano humano —algo prohibido por ley en España— sino de costes de procesamiento sanitario: análisis serológicos, esterilización, trazabilidad, criopreservación, controles de calidad y logística.

Esos listados, cuando se leen sin contexto, son los que a veces llegan a las redes sociales convertidos en titulares llamativos: "el centímetro de piel cuesta tanto", "una córnea vale tanto". En realidad, el donante nunca cobra y el tejido nunca se vende como mercancía. Lo que se factura, cuando se hace, es el servicio sanitario altamente especializado que permite que ese tejido sea seguro y usable.

Banc de Sang i Teixits (Cataluña) Tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2024 Lo más caro Combinaciones osteoarticulares frescas complejas , como la tróclea femoral con menisco y meseta tibial en fresco, alcanzan los 14.096,83 euros .

, como la tróclea femoral con menisco y meseta tibial en fresco, alcanzan los . Muy cerca quedan otras piezas frescas de gran tamaño y alta complejidad quirúrgica, como la meseta tibial con menisco (9.626,38 €) o la rótula + tróclea femoral (11.567,50 €).

Entre los tejidos "no frescos", destacan las válvulas cardíacas humanas, con un precio homogéneo de 4.245,42 euros cada una (aórtica, mitral, pulmonar o tricúspide). Lo más barato El importe más bajo del listado es el colirio de suero autólogo , con 17,90 euros por frasco .

, con . Le siguen productos muy específicos y de pequeño volumen, como el extracto de membrana amniótica, por 37,41 euros, o distintos polvos óseos desmineralizados, que se mueven entre 57 y 120 euros según granulometría. Curiosidades La piel humana se tarifica literalmente por centímetro , con precios entre 1,76 y 2,66 euros/cm² según el método de conservación.

se tarifica literalmente , con precios entre según el método de conservación. Una falange de la mano o del pie cuesta poco más de 400 euros , mientras que una escápula completa supera los 4.000 euros .

cuesta poco más de , mientras que una supera los . El salto de precio entre tejido congelado y tejido fresco a 33 ºC es enorme: la conservación "en vivo" multiplica el coste.

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTIB) Tarifas 2026 Lo más caro El producto más caro del catálogo es el nervio periférico descelularizado , que alcanza los 6.400 euros por unidad.

, que alcanza los por unidad. Le siguen grandes injertos complejos, como la tibia completa con aparato extensor , con 5.047,58 euros .

, con . También destaca el tejido ovárico criopreservado, con un coste de 2.500 euros solo para el proceso de congelación. Lo más barato El precio más bajo no es un órgano ni un tejido quirúrgico, sino un envase de leche materna de 50 cc: 10,67 euros .

de 50 cc: . Entre los tejidos, los más económicos son los polvos óseos liofilizados o chips muy pequeños, que arrancan en torno a los 58–80 euros. Curiosidades La leche materna y la sangre de cordón umbilical conviven en la misma lista que fémures, tendones o córneas.

y la conviven en la misma lista que fémures, tendones o córneas. Una córnea fresca cuesta 881,39 euros , bastante menos que en otras comunidades, mientras que una lamela endotelial DMEK supera los 1.760 euros .

cuesta , bastante menos que en otras comunidades, mientras que una supera los . El documento subraya explícitamente que los precios no incluyen lucro, sino costes de promoción, recogida, validación, procesamiento y almacenaje.

El caso valenciano: banco sí, tarifas no visibles

En la Comunidad Valenciana, el banco de tejidos existe y funciona dentro del sistema público, pero sus costes internos o tarifas interhospitalarias no están publicados de forma clara en abierto, a diferencia de otras regiones. Esto no significa que no existan costes, sino que no se presentan como una lista pública de precios comparable a la de otros bancos autonómicos.

El contraste es llamativo si se tiene en cuenta que, en otros ámbitos sanitarios valencianos, como los biobancos de investigación, sí se publican tarifas oficiales por custodia, procesamiento o cesión de muestras biológicas. Es decir, hay transparencia en investigación, pero no la misma visibilidad en el ámbito clínico de los tejidos para trasplante.

La legislación española es tajante: la donación de órganos y tejidos es voluntaria, altruista y gratuita. No puede existir compensación económica alguna por donar. Pero el sistema sanitario sí necesita estructuras complejas y costosas para que un tejido donado pueda salvar o mejorar una vida.

Aunque no haya mercado de órganos, los tejidos humanos forman parte de un engranaje sanitario donde todo tiene un coste, incluso cuando el gesto inicial —donar— es completamente gratuito.