Manifestación

Cientos de personas exigen que Carlos Mazón pierda el aforamiento para asumir responsabilidades por la dana

Una nueva marcha por la zona cero pide que el expresidente deje el acta como diputado

Familiares y damnificados por la dana encabezan la manifestación por el centro de Benetússer

Cabecera de la manifestación por las calles de Benetússer

Cabecera de la manifestación por las calles de Benetússer / V. Peraita

Violeta Peraita

Violeta Peraita

A ritmo de tabal i dolçaina sonaba por la calle major de Benetússer la “processó de la Memoria”, detrás de la colla de músicos, las asociaciones de víctimas de la Dana iniciaban la marcha reivindicativa que se celebra cada final de mes desde el 29 de octubre de 2024, el día de la devastadora catástrofe que sesgó la vida de 230 personas para exigir responsabilidades tras la riada.

El lema de la manifestación que convoca la plataforma Acord social Valencià continúa pidiendo responsabilidades y que el expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, deje el acta y deje de ser aforado para poder asumir responsabilidades judiciales tras la gestión de la Dana.

Cabecera de la manifestación por las calles de Benetússer

Cabecera de la manifestación por las calles de Benetússer / V. Peraita

“Mazon a preso, consell dimissió” es el lema que repetían los manifestantes. La comitiva la encabezaban los familiares de las personas fallecidas y damnificados de la dana.

Al inicio de la marcha, las asociaciones han declarado tener “más fuerza que nunca para seguir luchando por lo que consideramos justo” y para que Mazon “que sigue ocupando su acta de diputado” asuma “las responsabilidades por su negligente gestión”

