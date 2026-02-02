Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un incendio en la estación de Torreblanca interrumpe la circulación de trenes en Castellón

El incidente ha durado más de una hora y ha afectado de forma directa a cuatro servicios de media distancia

Archivo - Tren Cercanías en imagen de archivo.

Archivo - Tren Cercanías en imagen de archivo. / RENFE - Archivo

Adrián Bachero

Castellón

Susto en los trenes en Castellón. La circulación de trenes entre Alcalà de Xivert y Orpesa ha permanecido interrumpida este lunes durante una hora a causa de una incidencia en el suministro eléctrico, según ha informado ADIF. La afectación ha alcanzado a los trenes que circulaban entre Castelló y Tarragona.

Desprendimiento de un cable de catenaria

El incidente se ha producido en la estación de Torreblanca, en el andén en dirección Valencia, tras el desprendimiento de un cable de catenaria, que ha provocado un incendio al prender material depositado junto a las vías. ADIF ha movilizado a personal de vigilancia y técnicos especializados, mientras que el Puesto de Mando de Torreblanca se ha desplazado hasta el lugar.

Estación de trenes de Torreblanca

Estación de trenes de Torreblanca / Mediterráneo

Como consecuencia del suceso, la circulación ha sido cortada por la vía 1 sobre las 19.15 horas. En el momento de la incidencia no había trenes en la estación de Torreblanca, aunque los tráficos afectados por el corte han sido detenidos en las estaciones de Castelló, Alcalà de Xivert y Benicarló.

Cuatro servicios de media distancia

La incidencia ha afectado de manera directa a cuatro servicios de Media Distancia, correspondientes a las relaciones Castellón–Vinaròs y Valencia–Tortosa, en ambos sentidos. Estos trenes han acumulado retrasos de entre 60 y 70 minutos.

Además, otros servicios ferroviarios también se han visto perjudicados de forma indirecta, ya que algunos trenes retrasaron su salida o tuvieron que reducir la velocidad durante el trayecto mientras se desarrollaban las labores de reparación.

Circulación restablecida

La circulación de trenes se ha visto restablecida desde las 20-52 horas, tras la reparación de la catenaria, normalizándose progresivamente el servicio.

Un incendio en la estación de Torreblanca interrumpe la circulación de trenes en Castellón

