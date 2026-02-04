Proeza médica: La Fe trasplanta por primera vez tres corazones en solo 24 horas en una cadena de 10 trasplantes

"Fue un día muy complejo emocionalmente, pero es de esas jornadas que no se olvidan". Quien habla es la coordinadora de trasplantes de La Fe de València, Ana Tur, después de haber vivido 24 horas frenéticas. No es para menos. El equipo de trasplantes del hospital ha hecho realidad una proeza médica inédita hasta ahora en el centro, como ha contado en exclusiva a Levante-EMV. En solo 24 horas, ha implantado 10 órganos en ocho pacientes diferentes, -dos de ellos recibieron trasplantes combinados- a los que se les ha dado una oportunidad para seguir viviendo; y, por primera vez en su historia, ha realizado tres trasplantes de corazón en el mismo día. Hace dos años, fue noticia el trasplante de ocho órganos en el mismo periodo, dos menos que ahora.

Una cadena de 10 trasplantes

En total, el equipo realizó diez trasplantes: dos cardiacos, uno pulmonar, uno hepático, dos renales, un combinado cardiaco-renal y otro hepatorrenal. Toda la operación, definida de "gran complejidad" por Tur, comenzó en la tarde del lunes y se prolongó durante la noche y la madrugada del martes e implicó, entre otros recursos, la movilización de tres aviones a otros puntos de España y más de un centenar de profesionales.

Pasadas las seis de la tarde, la cadena de trasplantes comenzó con un procedimiento cardiaco; el primero de los tres órganos de un mismo donante de otro hospital valenciano recibidos por tres pacientes distintos. Los dos restantes fueron un trasplante hepático a las 19 horas y uno pulmonar a las ocho menos cuarto. De forma paralela, un equipo viajó en avión a otra autonomía para recoger un corazón destinado a un paciente en código cero, es decir, en situación de riesgo inminente; son los que reciben la primera donación absoluta y tienen prioridad total en la asignación del órgano.

La complejidad ha sido mayor por la realización de dos trasplantes combinados con órganos procedentes de un mismo donante. El primer paciente fue sometido a un trasplante cardiaco por la mañana y, después de estabilizar su situación clínica en Reanimación, recibió también con éxito un trasplante renal por la tarde. El segundo paciente, por su parte, recibió órganos por partida doble: uno hepático y otro renal.

Una organización al milímetro

En todo el proceso, se implicó un equipo de más de un centenar de profesionales que, según Tur, dieron "lo mejor de sí mismos" y trabajaron perfectamente coordinados para reducir al máximo el tiempo de isquemia fría; es el periodo durante el cual los órganos se preservan fuera del cuerpo. "Solo en un hospital muy preparado tecnológicamente, con profesionales de primer nivel, medios y recursos es posible conseguir un procedimiento de tan altísima complejidad", confiesa la responsable.

La doctora Ana Tur y parte de su equipo durante uno de los trasplantes. / GVA

No es fácil organizar una proeza de este calibre porque una de las casuísticas propias del trasplante es su imprevisibilidad temporal; se puede tener una estimación de cuándo puede haber un donante, pero nunca el momento exacto. Si un solo donante abre un abanico ya complejo, cuando son simultáneos, los retos se multiplican exponencialmente. "Ha salido todo rodado -, afirma con satisfacción la especialista-, pero es fruto de coordinarlo todo a la perfección". No es sencillo porque el procemiento implica a muchos servicios del hospital -microbiología y radiología, entre otros- que deben de analizar las muestras, comprobar su comptabilidad con el receptor y, una vez cotejado, se debe calcular el tiempo exacto de llegada y salida de cada uno de los equipos en los diferentes quirófanos para preservar los órganos en perfectas condiciones.

Una segunda oportunidad

El hito conseguido por el hospital La Fe refrenda sus datos anuales que lo sitúan como el centro con más trasplantes hepáticos de España -es líder desde 1998- y cardiacos; y el tercero con más de tipo pulmonar. En 2024, se convirtió en el hospital más trasplantador del país con 395 órganos implantados ese año. Pese a los datos, Mur asegura que "lo que nos mueve, no son los números". ¿Qué es entonces?, le preguntamos. "Es que una persona tenga la oportunidad de recibir un órgano, la oportunidad de salvar la vida y que esa posibilidad no se pierda", responde satisfecha, aunque exhausta.

El equipo de trasplantes durante uno de los procedimientos. / GVA

La ocasión lo merece. No todos los días se trasplantan 10 órganos y se les da una segunda oportunidad a ocho pacientes. Y no todos los días un mismo hospital trasplanta tres corazones en menos de 24 horas.