La Universidad Europea, la Fundación IVI e IVI RMA se unen para impulsar la investigación y la formación en técnicas de reproducción asistida

La Universidad Europea de Valencia (UEV), la Fundación IVI e IVI RMA han formalizado este miércoles una alianza estratégica destinada a impulsar en la Comunidad Valenciana un nuevo vertical académico y científico en biomedicina y biotecnología, que integrará formación avanzada, docencia especializada e investigación de alto impacto.

Esta colaboración refuerza el compromiso compartido de las tres instituciones con el avance del conocimiento en las ciencias biomédicas y la formación de profesionales altamente cualificados en un ámbito en plena expansión. El acuerdo permitirá consolidar en Valencia un eje de referencia para el desarrollo de talento, la innovación biomédica y la investigación aplicada.

El convenio recoge el desarrollo conjunto de programas de postgrado en ciencias biomédicas, impartidos como programas máster de la UEV y diseñados en colaboración con especialistas de Fundación IVI e IVIR MA. La oferta académica incluye másteres en biotecnología aplicada, embriología, genética, reproducción humana asistida y cirugía ginecológica avanzada.

Además, la alianza impulsa el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos, favoreciendo la transferencia de conocimiento, el avance científico y la creación de oportunidades para jóvenes investigadores. El acuerdo prevé, asimismo, la incorporación al claustro docente de la Universidad Europea de Valencia de profesionales de IVI RMA con una destacada trayectoria académica y científica de proyección internacional.

La presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, ha asegurado durante la firma del convenio que: ‘esta alianza supone un avance decisivo para la Universidad Europea de Valencia y para la Comunidad Valenciana. La colaboración con la Fundación IVI e IVIR MA nos permitirá desarrollar un vertical académico y científico que consolidará a Valencia como un enclave destacado en biomedicina y biotecnología’.

La alianza impulsa el desarrollo de proyectos de investigación conjuntos / .

Por su parte, Rosa Sanchidrián Pardo, Rectora de la Universidad Europea de Valencia, ha destacado que: ‘nuestros estudiantes se formarán con especialistas de referencia mundial en programas diseñados desde la excelencia científica. Este acuerdo impulsa nuestra capacidad docente, fortalece la investigación conjunta y nos acerca a un modelo universitario plenamente conectado con la innovación, la ciencia y el futuro de la salud’.

El Dr. Nicolás Garrido Puchalt, Director de Fundación IVI, y de Gestión de la Investigación en IVI RMA, ha señalado que ‘con esta alianza estratégica, se pretende impulsar nuestros ya consolidados programas docentes e investigadores a un nuevo nivel internacional, con el partner más adecuado para poder llevarlo a cabo, la UEV, contribuyendo más eficazmente a la generación y difusión de conocimiento, y dotando a nuestra labor clínica y de investigación de mayor capacidad, lo que redundará en un mejor cuidado de nuestros pacientes’.

El acuerdo formalizado entre la UEV, Fundación IVI e IVI RMA amplía a la Comunidad Valenciana un modelo de colaboración académico‑científica que ya ha demostrado su éxito en Madrid, con la Cátedra IVI en la Universidad Europea de Madrid, reforzando así la posición de Valencia como territorio clave para la formación de talento, el avance de la investigación biomédica y la proyección internacional del sector.

‘Dar el paso a una universidad con una clara proyección internacional nos permite acompañar la expansión global de nuestra compañía y reforzar nuestro compromiso con una formación de referencia en nuestro sector. La Universidad Europea de Valencia nos ofrece un entorno docente altamente innovador, apoyado en plataformas digitales de última generación, sistemas de analítica del aprendizaje y tecnologías que permiten experiencias formativas más personalizadas y conectadas. Esta alianza elevará la calidad formativa y generará nuevas oportunidades para nuestros profesionales y para el desarrollo del talento en medicina reproductiva”, ha afirmado Miguel Tablado, Global Chief Education Officer en IVI RMA.