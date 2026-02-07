El número tres de Emergencias declara que sugirió a Pradas pedir la UME a las 14 horas el 29-O para "curarse en salud"

El exdirector general de Emergencias y número tres en la conselleria de Justicia e Interior el 29 de octubre de 2024, Alberto Martín Moratilla, declara ya ante la jueza de la dana. A su llegada a los juzgados de Catarroja ha asegurado: "Vengo a contar todo lo que me pregunten, sin ningún tipo de problema. Muchas gracias".

A preguntas de la jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Martín Moratilla ha explicado que la Unidad Mlitar de Emergencias (UME) se movilizó alrededor de las 14 horas (aunque en realidad fue a las 15.40 horas) del 29 de octubre de 2024 por indicación suya a la entonces consellera Salomé Pradas. Alberto Martín Moratilla es bombero de profesión, de hecho ahora dirige el Consorcio provincial de Alicante, tras ser cesado el pasado 16 de enero como director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana. Estaba considerado como el estrecho colaborador del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en la conselleria de Justicia e Interior.

Alberto Martín Moratilla ha explicado a preguntas de la magistrada de la dana que el 29-O empezó "en la consellería" con "una llamada de Salomé Pradas diciendo que debían pedir información sobre cómo va a transcurrir el día". Era "sobre las 9 de la mañana. Me llaman Pradas y su jefa de gabinete, para saber cómo estaba la situación y transmitirla, sin especificar a quién".

El director general de Emergencias asegura que comunicó a Salomé Pradas que iba a trasladarse al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana y que la consellera le preguntó "sobre algún sitio donde 'la situación sea delicada” para ir a verlo “sobre el terreno” porque ella quería ver 'la situación'” (aunque en sus mensajesde Whatsapp entregados a la causa Pradas aseguró: "para que se nos vea con los bomberos forestales). Y que fue él quien le sugirió ir a Carlet. "Ella quería que hubiera alguien allí que la acompañara y que hubiera bomberos forestales". Martín Moratilla asegura que le hizo la gestión para confirmar que Pradas pudiera coincidir en Carlet con efectivos de emergencias. Y que él finalmente llega a las 13 horas al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, cuando tanto Pradas como su número dos, Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias, (los dos investigados en esta causa) habían viajado hasta la Ribera.

Según fuentes conocedoras de su declaración, Martín Moratilla también decidió viajar a Carlet tras pasar un rato en l'Eliana donde "no hacía nada", aunque desde las 7.35 horas de la mañana se había decretado alerta roja. De camino al municipio de la Ribera el director general de Emergencias asegura que recibió la llamada de Pradas alertándole de que había mucha agua en Utiel. Y que entonces él le dijo a la "Salomé declara emergencia 2, nos curamos en salud y movilizamos la UME". Conversación que se produjo alrededor de las 14 horas, según Martín Moratilla. Aunque, como declaró la delegada del Gobierno, a las 14.33 horas aún no se había movilizado la unidad militar de emergencias. Petición que no se formalizó hasta las 15.40 horas. Tras realizar esta gestión, Martín Moratilla asegura que dio media vuelta y volvió al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Al inicio del Cecopi, convocado a las 17 horas, que el testigo no recordaba quién fijóla hora, Martín Moratilla ha explicado, según fuentes conocedoras de su declaración que "las primeras palabras las digo yo para explicar que se convoca el Cecopi por la situación de Utiel". La sorpresa ha surgido cuando se le ha preguntado por si recuerda que se habló del envío de mensajes a la población y Martín Moratilla ha asegurado que se habló "lo que se viene haciendo según el plan de emergencias: avisar a todas las agencias, lo que se ha hecho siempre, No se hablaba del Es Alert. Yo entiendo que se habla de avisar a la población mediante los medios habituales" como mensajes a las Policías Locales, ayuntamientos y medios de comunicación". Según su declaración del Es Alert no se habló hasta las 19 horas. Una declaración que se da de bruces con lo afirmado por los dos técnicos de más alto rango que dirigían la emergencia, Jorge Suárez y José Miguel Basset, quien han declarado que esta posibilidad se introdujo desde las 17.15 horas. Pero que coincide con lo que declaró Salomé Pradas, la exconsellera mando único de la emergencia, investigada en esta causa.

El bombero Alberto Martín Moratilla ha añadido que sobre las 17.45 o 18.00 h se introduce por la Confederación Hidrográfica del Júcar el tema de la presa de Forata. “Ahí cunde el pánico, porque se habla de 3.000 o 4.000 víctimas potenciales". Y desde ese momento Forata, y antes Utiel, son los puntos que centran los debates en el Cecopi. Y en los que la entonces consellera Salomé Pradas llega a proponer la evacuación de los municipios de la cuenca del Magro, que podían verse afectados por la rotura de la presa, propuesta que se rechazó por falta de tiempo, ya que la CHJ dijo que la presa de Forata podía pasar a escenario 3 (el más grave) en apenas tres horas.

A pesar de su intervención intermitente en actuaciones del día de la dana, Alberto Martín Moratilla ha defendido en su declaración que carecía de competencias sobre la emergencia del 29 de octubre, porque "solo tenia delegada la negociación con los forestales e las condiciones laborales. Era mi único cometido".

Al acceder a los juzgados de Catarroja también ha negado haber filtrado la llamada de Aemet al 112 que se facilitó manipulada a determinados medios en febrero de 2025 para dar a entender que una predictora de la Agencia estatal de meteorología restaba importancia al episodio de lluvias (“No vamos a marearos con más avisos”, se le escuchaba decir a una técnico del 112).

La filtración se investiga en un juzgado de Llíria, y no de Catarroja donde comparece hoy. Pero a preguntas de los periodisas, Alberto Martín Moratilla ha segurado que "es falso" que filtrara el audio. "Yo no he recibido ningún audio en ningún momento. Ahí hay una confusión. Eso es totalmente falso y se demostrará", ha asegurado antes de acceder al edificio de los juzgados de Catarroja. Como director general de Emergencias sí ha admitido que tenía acceso a los audios, pero ha negado haber tenido acceso al audio filtrado.

Y sobre el informe de la Guardia Civil que le señala como receptor del audio que después se filtró a determinados medios de comunicación, Martín Moratilla ha asegurado que todo se debe "a un malentendido en la declaración en la que se habla de solicitud de información. Eso es totalmente falso, Y seguramente supongo que el señor [Jorge] Suárez, cuando vaya a declarar próximamente, lo ratificará, porque vamos, confío por supuesto en el señor Suárez", ha explicado brevemente, en referencia a la declaración del subdirector general de Emergencias, quien declaró a la Guardia Civil que fue Martín Moratilla quien accedió a esa llamada en días posteriores a la dana, antes de que se friltrara. Sobre quién lo hizo, ha asegurado: "No tengo ni idea. No les quiero decir".