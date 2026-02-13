Alerta en Castellón: Declarado un incendio de vegetación que se complica por el viento
El Consorcio Provincial de Bomberos despliega un amplio dispositivo ante la fácil propagación
Cristina Garcia
Alerta en Cabanes. Un incendio de vegetación se ha declarado este viernes en el término municipal, en la zona de detrás del campo de tiro, lo que ha motivado la movilización de varios efectivos de emergencia, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón a través de sus redes sociales.
Hasta la zona se han desplazado dos dotaciones del Consorcio, junto con ocho unidades de los servicios forestales de la Generalitat valenciana y dos coordinadores forestal de GVA Bombers Forestals. Posteriormente se han sumado otras tres dotaciones del Consorcio.
El incendio afecta a una zona de vegetación situada en las inmediaciones del campo de tiro de Cabanes, donde las llamas continúan extendiéndose alentadas por las ráfagas de viento, pero fuentes de los bomberos provinciales han asegurado que el fuego que, durante la noche, estará controlado "antes de que empiecen las rachas fuertes de viento".
Fuentes de los servicios de emergencia han señalado que en la zona sopla algo de viento, un factor que podría estar dificultando las labores de control y extinción del fuego. Por el momento, no se ha informado de daños personales ni de afección a núcleos habitados.
Los equipos desplazados trabajan sobre el terreno para contener el avance del incendio y evitar que se propague a zonas de mayor valor forestal. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia mientras continúan las labores de extinción.
