Natalicio
Nace Mario, hijo de Mario Villar y Amanda Dekker
El matrimonio formado por la profesional sanitaria y el diputado socialista en las Cortes Valencianas llegó al mundo el pasado 8 de febrero
Mario Villar Dekker, primer hijo de la pareja formada por la profesional sanitaria Amanda Dekker y el diputado socialista en las Cortes Valencianas Mario Villar, llegó al mundo el pasado domingo 8 de febrero.
Mostrando ya desde el comienzo que ha heredado el carácter de sus padres, Mario se hizo esperar pero pesó 3,10 kilos al nacer y tanto él como su madre se encuentran perfectamente.
Desde este periódico trasladamos nuestra enhorabuena a la feliz pareja y a toda su familia, y los mejores deseos de futuro para el bebé.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
- Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
- Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
- PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
- Un posible infarto y otra muerte en directo: dos vaquillas fallecen en las fiestas de 'bous' de esta localidad de la Comunidad Valenciana