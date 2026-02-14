Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Natalicio

Nace Mario, hijo de Mario Villar y Amanda Dekker

El matrimonio formado por la profesional sanitaria y el diputado socialista en las Cortes Valencianas llegó al mundo el pasado 8 de febrero

Mario Villar Dekker, primer hijo de Amanda Dekker y de Mario Villar.

Mario Villar Dekker, primer hijo de Amanda Dekker y de Mario Villar. / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

Mario Villar Dekker, primer hijo de la pareja formada por la profesional sanitaria Amanda Dekker y el diputado socialista en las Cortes Valencianas Mario Villar, llegó al mundo el pasado domingo 8 de febrero.

Mostrando ya desde el comienzo que ha heredado el carácter de sus padres, Mario se hizo esperar pero pesó 3,10 kilos al nacer y tanto él como su madre se encuentran perfectamente.

Desde este periódico trasladamos nuestra enhorabuena a la feliz pareja y a toda su familia, y los mejores deseos de futuro para el bebé.

