Nace Mario, hijo de Mario Villar y Amanda Dekker

Mario Villar Dekker, primer hijo de la pareja formada por la profesional sanitaria Amanda Dekker y el diputado socialista en las Cortes Valencianas Mario Villar, llegó al mundo el pasado domingo 8 de febrero.

Mostrando ya desde el comienzo que ha heredado el carácter de sus padres, Mario se hizo esperar pero pesó 3,10 kilos al nacer y tanto él como su madre se encuentran perfectamente.

Desde este periódico trasladamos nuestra enhorabuena a la feliz pareja y a toda su familia, y los mejores deseos de futuro para el bebé.