Aparece sin vida un rorcual común de nueve metros en la bocana del Club Náutico de Valencia

Un rorcual común (Balaenoptera physalus) de nueve metros de longitud ha sido localizado sin vida en un espigón de la bocana del Real Club Náutico de Valencia. El hallazgo se ha producido gracias a una embarcación de la Fundación Azul Marino que, poco después de la una del mediodía, ha alertado de inmediato a la Red de Varamientos de la Comunidad Valenciana de la presencia del cetáceo y ha facilitado el traslado del animal, que todo apunta lleva un par de días muerto, hasta un punto accesible para los equipos técnicos.

Hasta la zona se han desplazado profesionales de la Fundación Oceanogràfic y técnicos de la Universidad de Valencia, en coordinación con agentes medioambientales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Real Club Náutico de Valencia y la empresa Valencia Charter, que ha colaborado en el apoyo logístico del operativo.

Aparece muerto un rorcual de 9 metros y 6,5 toneladas en el RCN de Valencia / Levante-EMV

Tras una primera inspección, los veterinarios han confirmado que se trata de una hembra de rorcual común con un peso estimado de 6,5 toneladas.

Se trata de la segunda especie de ballena más grande del mundo, solo por detrás de la ballena azul, y es un cetáceo habitual en el mar Mediterráneo, donde desarrolla parte de su ciclo vital.

Aunque no es habitual que estos grandes cetáceos aparezcan sin vida en zonas portuarias, su presencia en aguas mediterráneas es conocida, especialmente en áreas de paso y alimentación.

Se desconoce la muerte

Las causas de la muerte se desconocen por el momento. La necropsia que realicen los veterinarios de la Fundación Oceanogràfic, siguiendo los protocolos científicos establecidos para grandes cetáceos, es clave para determinar, en la medida de lo posible, el origen del fallecimiento y aportar información relevante para la investigación y conservación de la fauna marina en el Mediterráneo.

Con una embarcación neumática, el equipo ha acercado al animal hasta la zona donde esperaba la grúa. Allí, el rorcual ha sido asegurado mediante cintas de elevación (eslingas) y posteriormente izado con la grúa hasta colocarlo en tierra firme, dentro del propio club náutico, donde se ha realizado la necropsia

Noticias relacionadas

La participación de la Fundación Oceanogràfic en este tipo de actuaciones forma parte de su labor de atención a fauna marina herida o varada. Esta intervención cuenta con la ayuda parcial de la Fundación Pairi Daiza dentro del programa de respuesta a los varamientos de mamíferos marinos en la Comunitat Valenciana.