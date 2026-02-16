Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque

Ciudadanos que estaban en la consulta han arriesgado sus vidas en la tragedia del centro de salud

Traslado en ambulancia de la víctima de violencia machista de Benicàssim / Eva Bellido

Pablo Ramón Ochoa

Benicàssim

El final ha sido el peor de los posibles esta mañana de lunes en Benicàssim, con la confirmación de la muerte de Ana S., la enfermera asesinada por su exmarido en el centro de salud local. Dentro de una tragedia que ya golpea sin remedio a Castellón, son destacables las actuaciones de al menos cuatro ciudadanos anónimos que, según han podido saber Mediterráneo, han actuado para intentar frenar al agresor.

Uno de esos pacientes ha actuado antes del ataque, levantándose de su asiento. Este varón se ha interpuesto entre el hombre, que ha entrado con mucha virulencia en el ambulatorio, y el resto de pacientes. Sin embargo, el asesino ha logrado zafarse y entrar en la consulta donde estaba la enfermera, su exmujer.

Al llegar hasta ella, le ha asestado varias puñaladas que a la postre han resultado mortales.

Lo han reducido entre tres

Con posterioridad al ataque machista, otros tres pacientes alarmados por lo sucedido se han abalanzado sobre el agresor.

Estas tres personas han conseguido reducirlo, aunque para entonces ya era demasiado tarde.

La Policía Local llegó al minuto

No obstante, esta reducción ha permitido contener al agresor en el lugar, evitando que escapara, hasta que ha llegado la Policía Local, apenas un minuto después, para detenerlo.

La rapidez con la que ha llegado la Policía Local con dos unidades motorizadas al centro de salud ha posibilitado una detención segura. Los efectivos estaban muy cerca del centro.

Enseguida le han puesto las esposas y una mayor amenaza para el resto de pacientes ha quedado anulada antes de que llegara la Guardia Civil, a quienes luego los policías locales han entregado al detenido.

El agresor, dentista en Castelló

El presunto autor ha sido trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim. Se trata de Vicente G.V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló.

Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.

