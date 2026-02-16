Fallece la enfermera apuñalada por su exmarido en el centro de salud de Benicàssim
Terrible caso de violencia machista en Castellón
Pablo Ramón Ochoa
Una enfermera ha fallecido tras haber sido apuñalada por un hombre en el Centro de Salud de Benicàssim este lunes por la mañana, según han confirmado varias fuentes de toda solvencia a Mediterráneo, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN.
La investigación se encuentra en los momentos iniciales pero las fuentes han indicado que se trata de un caso de violencia machista, ya que el agresor es exmarido de la trabajadora sanitaria.
La mujer acuchillada es una de las enfermeras que atiende normalmente en dicho ambulatorio, y su exmarido habría utilizado dos armas blancas diferentes para emprenderla a puñaladas contra ella.
El presunto autor, detenido
Los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local están en el lugar de los hechos, en un amplio despliegue de fuerzas.
De hecho, el presunto autor de los hechos ha podido ser detenido allí mismo, de acuerdo con las mismas fuentes. Se trata de un varón de nacionalidad española de unos 65 años. Ya bajo custodia, el detenido ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim.
Sigue la atención
Varias compañeras han salido visiblemente afectadas a acompañar a la víctima mientras se la llevaba la ambulancia hacia el hospital, después de haber sido testigos del momento de máxima tensión.
Numerosas personas se han congregado a las puertas del Centro de Salud benicense, el principal del municipio, tras conocerse que algo había ocurrido allí. Por su parte, el centro ha cancelado todas las citas médicas que tenía para este lunes.
La víctima continúa siendo atendida por los sanitarios, que tratan de salvar su vida en estos momentos.
Esta noticia se encuentra en elaboración se ampliará cuando se disponga de más información.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
- Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
- Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
- PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
- Un posible infarto y otra muerte en directo: dos vaquillas fallecen en las fiestas de 'bous' de esta localidad de la Comunidad Valenciana