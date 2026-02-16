Fallece la enfermera apuñalada por su exmarido en el centro de salud de Benicàssim

Una enfermera ha fallecido tras haber sido apuñalada por un hombre en el Centro de Salud de Benicàssim este lunes por la mañana, según han confirmado varias fuentes de toda solvencia a Mediterráneo, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN.

La investigación se encuentra en los momentos iniciales pero las fuentes han indicado que se trata de un caso de violencia machista, ya que el agresor es exmarido de la trabajadora sanitaria.

La mujer acuchillada es una de las enfermeras que atiende normalmente en dicho ambulatorio, y su exmarido habría utilizado dos armas blancas diferentes para emprenderla a puñaladas contra ella.

El presunto autor, detenido

Los servicios sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local están en el lugar de los hechos, en un amplio despliegue de fuerzas.

De hecho, el presunto autor de los hechos ha podido ser detenido allí mismo, de acuerdo con las mismas fuentes. Se trata de un varón de nacionalidad española de unos 65 años. Ya bajo custodia, el detenido ha sido trasladado a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim.

Sigue la atención

Traslado en ambulancia de la víctima de violencia machista de Benicàssim / Eva Bellido

Varias compañeras han salido visiblemente afectadas a acompañar a la víctima mientras se la llevaba la ambulancia hacia el hospital, después de haber sido testigos del momento de máxima tensión.

Numerosas personas se han congregado a las puertas del Centro de Salud benicense, el principal del municipio, tras conocerse que algo había ocurrido allí. Por su parte, el centro ha cancelado todas las citas médicas que tenía para este lunes.

La víctima continúa siendo atendida por los sanitarios, que tratan de salvar su vida en estos momentos.

