El alcalde de Xilxes, afligido por el doble asesinato: "Es una desgracia, todos queremos mucho a esta familia"

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha declarado a los medios estar "afligido y emocionado" tras el doble crimen ocurrido en la población, justo enfrente del Ayuntamiento. A media tarde fueron encontradas degolladas una mujer y su hija de 12 años.

"Es una desgracia, todos queremos mucho a esta familia, que estaba muy arraigada en el pueblo", ha explicado Minguet a los medios.

Declaraciones institucionales

El municipio decretará tres días de luto oficial por el suceso y este miércoles realizarán un minuto de silencio.

Minguet ha indicado que él mismo ha podido hablar con el hombre ahora detenido por este presunto doble asesinato, antes de que la Guardia Civil lo arrestara. Según el primer edil, el varón mostraba estar "muy afligido" cuando él lo ha visto. "Él es quien ha llegado a la casa, ha abierto la puerta y se ha encontrado todo el panorama", ha dicho Minguet que le ha explicado el detenido, de nacionalidad marroquí, quien se comunicaba por señas puesto que es sordomudo (como las fallecidas). "Es muy buen chaval", ha llegado a afirmar el alcalde.

Investigación y conmoción

Minguet ha confirmado que la Guardia Civil le ha pedido las cámaras del Ayuntamiento y la Policía Local para la investigación, pues ambas dependencias municipales se encuentran justo frente a la casa donde han encontrado a las fallecidas, de 47 y 12 años.

Noticias relacionadas

ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA, 016 El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica. En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

El caso ha causado una profunda conmoción en Xilxes, y ocurre justo un día después del crimen machista en Benicàssim. Una enfermera del centro de salud fue asesinada en su puesto de trabajo con un arma blanca a manos de su expareja.