Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años

Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes. La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local.

Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar. El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha confirmado que agentes de la Benemérita se encuentran en estos momentos en la casa.

La Guardia Civil ya se encuentra practicando las primeras investigaciones. Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, así como el padre y marido de las vícticmas son sordomudos. La mujer era natural de la localidad de la Plana Baixa.

Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.

La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva.

Esta doble muerte llega después de que este lunes, en Benicàssim, una enfermera muriera tras ser apuñalada por su expareja en el Centro de Salud de Benicàssim. Un caso de violencia machista en el que Ana S., de 65 años, recibió las puñaladas por parte de Vicente G. V., de 71 años, el presunto asesino que portaba dos grandes cuchillos de cocina.

El hombre es de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló. Según las fuentes, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes por violencia de género entre ambos y la víctima no habría comunicado en el trabajo ninguna situación de violencia machista.

La víctima era una de las enfermeras que atendía habitualmente en el ambulatorio y, según pudo saber este diario, estaba próxima a su jubilación.

