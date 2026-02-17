Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevos nombres Les NausSueldo vs. AlquilerHistoria barrio Miguel HernándezPLD SpaceEnfermera apuñaladaCondena comunidad regantesFuturo Benidorm Fest
instagramlinkedin

La enfermera asesinada en Benicàssim tenía un canal de Youtube donde daba consejos sobre salud

La sanitaria, de 65 años, aconsejaba tanto a compañeros profesionales como a personas en general sobre asuntos concretos de salud

Canal de Youtube de Ana Sorribas, enfermera asesinada por su exmarido en Benicàssim / INFORMACIÓN

Redacción Mediterráneo

Benicàssim

Ana Sorribas, la enfermera asesinada por su expareja en el centro de salud de Benicàssim esta mañana, tenía un canal de Youtube en el que daba consejos sobre salud. Bajo el nombre Tus mejores cuidados, la profesional sanitaria de 65 años ofrecía vídeos en el que aconsejaba a compañeros en técnicas y cuidados para los pacientes, así como también presentaba ante la audiencia ayudas, por ejemplo, para superar las rupturas de pareja.

Asesinada una enfermera por su expareja en el centro de salud de Benicàssim

La enfermera, que atesoraba muchos años de experiencia en el sector, compartía en su comunidad vídeos para ayudar en aspectos concretos de la salud, siempre aportando su visión profesional y cercana.

El presunto autor, detenido

El presunto autor ha sido detenido en el propio centro sanitario y trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim. Se trata de Vicente G. V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló.

Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.

Noticias relacionadas

Benicàssim muestra su repulsa al asesinato machista

Benicàssim ha mostrado esta tarde su "más absoluta repulsa ante el asesinato machista" de AnaCentenares de vecinos y vecinas consternados se han concentrado en la plaza de Les Corts, junto al centro sanitario, convocados por Dones Progressistes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
  3. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
  4. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  5. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  6. José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
  7. Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
  8. Un posible infarto y otra muerte en directo: dos vaquillas fallecen en las fiestas de 'bous' de esta localidad de la Comunidad Valenciana

La enfermera asesinada en Benicàssim tenía un canal de Youtube donde daba consejos sobre salud

La enfermera asesinada en Benicàssim tenía un canal de Youtube donde daba consejos sobre salud

Así fue el día más triste del centro de salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla

Así fue el día más triste del centro de salud de Benicàssim: de la sorpresa del ataque a la visible tranquilidad del asesino de la enfermera Ana después de matarla

Sanidad incluye las operaciones programadas en los servicios mínimos de la huelga de médicos para evitar cancelaciones

Sanidad incluye las operaciones programadas en los servicios mínimos de la huelga de médicos para evitar cancelaciones

Los padres de la niña de 11 años fallecida en un accidente de tráfico en Manises: "Sale muy barato matar con un vehículo"

Los padres de la niña de 11 años fallecida en un accidente de tráfico en Manises: "Sale muy barato matar con un vehículo"

Aparece sin vida un rorcual común de nueve metros en la bocana del Club Náutico de Valencia

Aparece sin vida un rorcual común de nueve metros en la bocana del Club Náutico de Valencia

Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque

Un paciente intentó detener sin éxito al asesino machista de Benicàssim y otros tres lo redujeron tras el ataque

Los hospitales de Alicante y Elche son los que más demora tienen para una operación en la Comunidad

Los hospitales de Alicante y Elche son los que más demora tienen para una operación en la Comunidad

Fallece la enfermera apuñalada por su exmarido en el centro de salud de Benicàssim

Fallece la enfermera apuñalada por su exmarido en el centro de salud de Benicàssim
Tracking Pixel Contents