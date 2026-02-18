La comisión mixta de la dana echa a andar casi año y medio después

La esperada comisión mixta para la reconstrucción de la dana formada por el Gobierno central, la Generalitat y los ayuntamientos ha echado a andar este miércoles 478 días después de la tragedia que dejó 230 víctimas. La reunión se ha celebrado en el castillo de Riba-roja y a la misma estaban convocados, además de 78 alcaldes y alcaldesas de la dana, cuatro representantes del Gobierno y otros cuatro de la Generalitat, encabezados el president, Juanfran Pérez Llorca, que llegaba al encuentro tras superar su primer sesión de control en las Corts y que ha copresidido la comisión junto con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Ambos han destacado la sintonía la voluntad de entendimiento tras el encuentro, que ha durado aproximadamente una hora.

Comisión "de consenso no de crispación"

"Es una comision de coordinación, de consenso, no de crispación política", ha destacado el ministro. Llorca, por su parte, ha subrayado que con la creación de esta comisión, que se reunirá trimestalmente, pero que para mayor operatividad se articulará en cuatro grupos de trabajo (Salud Mental, Emergencias, Infraestructuras y Albufera y parques naturales) queda patente la voluntad de "pasar a la acción".

Pérez Llorca resalta la "buena sintonía" entre administraciones en la comisión mixta de la dana / Europa Press

En el apartado de ruegos los alcaldes de Alcàsser y Albalat de la Ribera han pedido que se incorporase la Confederación Hidrográfica del Júcar a la comisión, algo quel ministro ha asegurado que se debatirá en la próxima comision, que por calendario debería celebrarse en mayo. "La puerta está abierta a que se incorporen otros organismos" ha destacado el ministro, quien ha explicado que se amplía el plazo para ejecutar los 1.745 millones de euros transferidos a los ayuntamientos para obras de la dana.

La creación de una comisión mixta de la dana es uno de los compromisos que Pérez Llorca obtuvo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el encuentro que mantuvieron en Moncloa el pasado 17 de diciembre. Este órgano de coordinación, llamado a poner "orden" a los planes de resconstrucción que cada administración impulsa por su lado con resultado desigual, que el Gobierno no ha aceptado poner en marcha hasta la salida de la Palau de la Generalitat de Carlos Mazón, echa a andar dos meses después del acuerdo.