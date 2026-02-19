El injusto fin de Noemí, una niña feliz que soñaba con la música y con ser 'festera' de Xilxes

Ayer, a las puertas del CEIP Lluís Vives de Xilxes, un peluche dejado allí por las maestras y los compañeros de Noemí era la marca de su ausencia. «Tu muñeco y nuestro corazón», decía un mensaje.

Los pequeños de su clase, sexto de primaria, y el resto de alumnos recibieron apoyo psicológico de profesionales durante toda la jornada lectiva de ayer. Según explicó la familia de la niña asesinada, Noemí era una estudiante aplicada y que trataba siempre de mejorar en la escuela. Estaba a punto de pasar a Secundaria. Un mundo nuevo que le fue arrebatado presuntamente por su padre. Las mató a ella y a su madre, María José, degollándolas en su vivienda.

Querida por todo el pueblo

El párroco del pueblo, Toni Sanfélix, explicó en declaraciones a Mediterráneo, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, que ambas eran queridas por la comunidad. Varias feligresas de la iglesia contaron que la pequeña, al parecer, se estaba preparando para tomar la comunión en mayo. Y su gran sueño, como señalaron la familia y el alcalde, era en el futuro ser festera del Crist de la Jonquera en Xilxes.

El otro foco de estupor era la Unión Musical Santa Cecilia de Xilxes y la Escola de Música Contrapunt, donde Noemí tocaba la trompa y soñaba con entrar en la banda mayor algún día. La secretaria de la escuelita de música, Adelaida Cerdà, estaba rota: «Era una niña muy dulce y muy alegre. Venía con mucha voluntad de aprender a pesar de que su vocabulario era ajustado, por ser una persona con discapacidad auditiva. Ponía mucho empeño en estudiar la trompa».

Acudía al servicio de logopedia en ASPAS

El Centro ASPAS Castellón (Asociación de Familias y Personas Sordas de la Provincia de Castellón) realizó también ayer al mediodía una concentración como muestra de condena y duelo por el asesinato ocurrido en Xilxes, en el que perdieron la vida María José y Noemí, ambas vinculadas a la entidad. Las dos fallecidas eran personas con discapacidad auditiva.

Desde ASPAS Castellón quisieron manifestar públicamente su más firme condena ante este terrible crimen que conmociona a la provincia de Castellón. Las víctimas formaban parte activa del centro: María José, la madre (47 años), era persona con discapacidad auditiva y utilizaba la lengua de signos, así como participaba en el programa de empleo de la asociación, al igual que el presunto asesino. La hija, Noemí (12 años), acudía por su parte al servicio de logopedia. La pequeña sí que era capaz de comunicarse de manera más fluida y vencía las adversidades de la discapacidad con constancia en logopedia y con una voluntad de hierro para superarse.

Durante la concentración, representantes de la entidad guardaron un minuto de silencio en su memoria, en un acto cargado de emoción y respeto. Desde la asociación, situada en Castelló, expresaron su más profundo dolor y trasladaron todo su apoyo y cariño a los familiares y personas allegadas en estos momentos.

ASPAS Castellón recordó especialmente a la pequeña Noemí por su carácter afectuoso, su sonrisa constante y el cariño que transmitía a quienes la rodeaban, dejando una huella imborrable allí.