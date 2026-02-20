Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gala ImportantesJavier MollProtesta viviendas protegidasDudas Les NausCortes de tráfico en AlicanteBritánico muerto BenidormTherian San Vicente
instagramlinkedin

Vaivén

Educación ficha a la entrevistadora de Mazón en À Punt

Carmen Ortí, la consellera de Educación en su intervención en las Corts.

Carmen Ortí, la consellera de Educación en su intervención en las Corts. / José Cuéllar/Corts

INFORMACIÓN

Levante-EMV

València

La Conselleria de Educación amplía su equipo y lo hace pescando en À Punt. El departamento que dirige Carmen Ortí ha incorporado a la periodista de la radiotelevisión pública Vanesa Sanchis que se suma como "asesora de asuntos generales del Consell" con categoría C2. Sanchis ha cubierto la actualidad política en la cadena pública y fue la encargada de entrevistar a Carlos Mazón el último 9 d'Octubre. Como se recordará, la entrevista estuvo envuelta en polémica por el tono poco agresivo con el president a pesar del 29-O.

No es el único nombramiento del Consell este viernes, ya que también se oficializa la llegada de Juan Guillermo Hesse a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que encabeza Susana Camarero como "asesor de asuntos generales de los miembros del Consell". Esta semana quedó vacante un hueco en este área con la salida de Alfonso Montesinos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
  3. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
  4. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  5. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  6. José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
  7. Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
  8. Un posible infarto y otra muerte en directo: dos vaquillas fallecen en las fiestas de 'bous' de esta localidad de la Comunidad Valenciana

El jefe de los escoltas de Mazón admite que fue "excepcional" que volviera sin seguridad de El Ventorro

El jefe de los escoltas de Mazón admite que fue "excepcional" que volviera sin seguridad de El Ventorro

Educación ficha a la entrevistadora de Mazón en À Punt

Educación ficha a la entrevistadora de Mazón en À Punt

La jueza decreta prisión provisional para el detenido por el doble crimen de Xilxes

La jueza decreta prisión provisional para el detenido por el doble crimen de Xilxes

7.270 consultas externas, 4.410 citas y 92 operaciones suspendidas en la provincia de Alicante por la huelga de médicos

7.270 consultas externas, 4.410 citas y 92 operaciones suspendidas en la provincia de Alicante por la huelga de médicos

La Guardia Civil busca el arma del crimen en el piso del asesino de Xilxes

La Guardia Civil busca el arma del crimen en el piso del asesino de Xilxes

El técnico que transcribió el Es Alert: "El texto me lo dio Salomé Pradas en un papel, con la orden que no se enviara hasta que ella lo dijera"

El técnico que transcribió el Es Alert: "El texto me lo dio Salomé Pradas en un papel, con la orden que no se enviara hasta que ella lo dijera"

Denuncian que el PP de València permutó irregularmente un edificio de VPP con las 39 viviendas ya reservadas

Denuncian que el PP de València permutó irregularmente un edificio de VPP con las 39 viviendas ya reservadas

Una disputa económica estaría detrás del crimen machista de la enfermera de Benicàssim

Una disputa económica estaría detrás del crimen machista de la enfermera de Benicàssim
Tracking Pixel Contents