Vaivén
Educación ficha a la entrevistadora de Mazón en À Punt
Levante-EMV
La Conselleria de Educación amplía su equipo y lo hace pescando en À Punt. El departamento que dirige Carmen Ortí ha incorporado a la periodista de la radiotelevisión pública Vanesa Sanchis que se suma como "asesora de asuntos generales del Consell" con categoría C2. Sanchis ha cubierto la actualidad política en la cadena pública y fue la encargada de entrevistar a Carlos Mazón el último 9 d'Octubre. Como se recordará, la entrevista estuvo envuelta en polémica por el tono poco agresivo con el president a pesar del 29-O.
No es el único nombramiento del Consell este viernes, ya que también se oficializa la llegada de Juan Guillermo Hesse a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que encabeza Susana Camarero como "asesor de asuntos generales de los miembros del Consell". Esta semana quedó vacante un hueco en este área con la salida de Alfonso Montesinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
- Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
- Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
- PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
- Un posible infarto y otra muerte en directo: dos vaquillas fallecen en las fiestas de 'bous' de esta localidad de la Comunidad Valenciana