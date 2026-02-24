Bernabé, sobre la posible investigación a Mazón: “Si el PP no le pide el acta, será parte de toda esta estafa”

Se hace ineludible que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana le pida al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, que entregue su acta de diputado en las Corts Valencianes. Así lo opina la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en relación a la exposición razonada que la jueza que instruye la causa de la dana ha presentado al TSJCV para que el alto tribunal investigue al exjefe del Consell. Cree que, de no hacerlo, el PP “será parte de toda esta farsa, de toda esta estafa a los valencianos y valencianas”.

Lo ha dicho Bernabé en declaraciones a los medios antes de celebrar una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos de València sobre el hecho de que la jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, haya acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, según confirman fuentes del TSJCV.

El escrito de 109 folios, que el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja acaba de notificar a las partes, la magistrada señala que "la dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, fue anunciado con días de antelación, y su momento álgido, el día 29 de octubre de 2024, el día en que se perdieron la práctica totalidad de las 230 vidas, algunas fallecerían durante los días posteriores, fue previsto igualmente".

“La responsabilidad de la Generalitat era proteger a los ciudadanos”

“Lo hemos repetido muchas veces; hay una responsabilidad por encima de todo que tenía la Generalitat, que era proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas ante una situación de emergencia”, ha destacado la delegada del Gobierno. En este sentido, ha recordado que las competencias en materia de Protección Civil dependen de la Generalitat Valenciana y su máximo responsable es el presidente de la Generalitat”.

Mazón, considera, no solo debió estar gestionando la emergencia del 29 de octubre de 2024, sino que “debía asegurarse de que todos y cada uno de los consellers y de las conselleras que estaban vinculados de una manera u otra a esta emergencia estuvieran atentos y trabajando”. De esa responsabilidad no exculpa Bernabé tampoco a la exconsellera de Emergencias e investigada en la causa, Salomé Pradas. “Convocó un Cecopi a las cinco de la tarde cuando lo podía haber convocado a las dos, y no lo hizo porque se fue a hacerse fotos a Carlet”, ha lamentado.

En el mismo sentido, ha reprochado que el conseller de Agricultura, como responsable de la presa de Buseo, tenía que estar “al tanto de todo lo que estaba sucediendo”. Pero “ni siquiera lanzó una mínima alerta y murieron siete personas” a consecuencia de los efectos de la dana sobre la presa. Asimismo, ha añadido, “tenía que haber estado al tanto y alerta el conseller de Infraestructuras de todas las actualizaciones que se daban en las carreteras y en las líneas ferroviarias de Ferrocarrils de la Generalitat”.

En lugar de eso, ha afeado, “todos sabemos dónde estaba y con quién estaba, que era la vicepresidenta responsable de Servicios Sociales”, en referencia a la asistencia de Vicente Martínez Mus y Susana Camarero a una gala de entrega de premios esa tarde. “Murieron personas residentes en las residencias de la Generalitat y ellos estaban dando premios y haciéndose fotos esa tarde”, ha censurado.

“Negro sobre blanco”

Pero, sobre todo, Bernabé ha tenido reproches para “el máximo responsable de todos ellos, el que tenía que velar, con su responsabilidad de presidente, de que todos cumplieran y atendieran”, es decir, Carlos Mazón. “Pasó más horas en el Ventorro que en la emergencia, y esto es una realidad que hemos visto, que hemos conocido y que la jueza hoy ha puesto negro sobre blanco”, ha manifestado la delegada del Gobierno.

Esa exposición razonada de la jueza que abre la posibilidad de investigar al expresident en la causa evidencia, según Bernabé, que “al Partido Popular ya no le quedan más excusas”. “El Partido Popular tiene ya que pedirle el acta al señor Mazón, si no se la pide, será una parte más de toda esta farsa, de toda esta mentira, de todo este cambio de relato y de esta estafa que le ha hecho el señor Mazón a todos los valencianos y las valencianas”, ha concluido.