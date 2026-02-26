Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Funeral

Coronas de la Fundación Francisco Franco y de España 2000, en el coche fúnebre de Antonio Tejero

"Antonio Tejero, presente, España 2000" o "tus compañeros no te olvidan', son algunos de los mensajes que se han podido leer en los montajes florales

José Luis G. Llagües

El coche fúnebre que portaba el féretro de Antonio Tejero ha llegado a las 18.45 al tanatorio crematorio de la funeraria la Costera, donde se celebra la misa de despedida del guardia civil que protagonizó el 23-F. Entre las coronas que acompañaban el ataúd se han podido ver mensajes como "Antonio Tejero, presente, España 2000" o "tus compañeros no te olvidan', además de un montaje floral de la Fundación Francisco Franco.

El ambiente vivido en el funeral del golpista ha sido muy tranquilo, solamente algunos curiosos se han acercado al tanatorio, además de familiares y conocidos. Jose Luis Roberto, presidente de la Levantina y España 2000, ha sido una de las pocas figuras públicas que se han dejado ver en Xàtiva. El cuerpo de Tejero ha sido incinerado en las instalaciones funerarias de la capital de la Costera para ser trasladado a su Málaga natal.

Tejero falleció ayer en Alzira

Antonio Tejero murió ayer a los 93 años de edad en casa de su hija en Alzira, donde recibía tratamiento hospitalario a domicilio del Hospital de la Ribera de este municipio valenciano. En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y algunos de sus nietos. El exteniente coronel de la Guardia Civil y figura clave del 23-F murió el mismo día que el Gobierno de Sánchez desclasificó los documentos del golpe de Estado del 1981 que hasta el momento eran secretos.

Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero

Funeral de Antonio Tejero: La familia despide al teniente coronel en la estricta intimidad

Solo la familia en el velatorio de Tejero, con mucha expectación mediática y curiosos

Solo la familia en el velatorio de Tejero, con mucha expectación mediática y curiosos

