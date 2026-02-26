Tras su fallecimiento
Familiares y conocidos llegan para dar el último adiós a Tejero en Xàtiva
El coche fúnebre con los restos mortales del golpista llegó al tanatorio de Xàtiva a las 18:45, donde se ofició una misa en memoria del militar fallecido en Alzira
José Luis G. Llagües
Familiares y amigos han despedido en el tanatorio crematorio de Xàtiva al exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, fallecido ayer en Alzira a los 93 años de edad. El funeral del militar, figura clave del intento de golpe de Estado del 23-F de 1981, ha generado mucha expectación en medios de comunicación y curiosos que también se han desplazado hasta los alrededores del crematorio en Xàtiva.
Misa funeral
El tanatorio crematorio de la Costera, ubicado en un rincón apartado de un polígono de Xàtiva, va a acoger en breve la misa funeral en memoria de Antonio Tejero, guardia civil que protagonizó el intento de golpe de estado del 23-F y ha fallecido el mismo día en el que se desclasificaban los papeles secretos de la investigación sobre este episodio de la historia de España.
Hasta el lugar se han ido acercando a cuentagotas los familiares del fallecido, además de algunos conocidos y curiosos. El coche fúnebre que porta el feretro y algunas coronas ha entrado a las 18.45 de la tarde.
Jose Luis Roberto de la Levantina es una de las pocas caras conocidas que se han dejado ver en las inmediaciones del complejo funerario. También algún curioso. Toni, no quiere desvelar su apellido, se ha acercado desde Alzira. A preguntas de Levante-EMV ha comentado que ha venido hasta Xàtiva por respeto: "He venido a despedirlo por respeto, al final era un patriota" ha comentado.
La familia ha querido mantener un perfil discreto durante toda la jornada. Tres miembros del personal del tanatorio controlan la entrada al edificio.
A las puertas del tanatorio se encuentran una docena de curiosos, aunque de momento todo transcurre sin problemas. También hay policías de paisano controlando el ambiente. El despliegue mediático es considerable.
