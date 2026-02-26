Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lladró recrea en porcelana el universo Pokémon por 5.000 euros

Lanza una edición limitada de 288 unidades de 'Pikachu & Eevee'

Las dos nuevas figuras de Lladró

Las dos nuevas figuras de Lladró / Levante-EMV

Joan Batalla

València

La empresa Lladró se sumerge en el universo Pokémon en su trigésimo aniversario con dos creaciones con las que la marca valenciana interpreta a las famosas criaturas a partir de su propio lenguaje de porcelana artesanal. Así, lanza una edición limitada de 288 unidades de 'Pikachu & Eevee', donde los personajes aparecen sentados sobre una repisa rodeada de hojas y flores, como si se detuvieran un instante en mitad de una aventura.

Para trasladarlos a la porcelana, cada Pokémon se ha estudiado al detalle, cuidando proporciones, gestos y volumen. Pikachu, un Pokémon de tipo eléctrico, se ha representado fielmente tanto en forma como en color, según informa Europa Press. En la página web de la compañía indica que la pieza cuesta 5.000 euros y que se servirá a partir del 1 de junio.

Mil horas de trabajo

El resultado es fruto de un proceso "de más de mil horas de trabajo especializado en escultura, desarrollo técnico y ornamentación". Está compuesto por 14 partes, y pintado de un amarillo intenso y rojo brillante, detallan desde la empresa valenciana.

Las nuevas figuras, por detrás

Las nuevas figuras, por detrás / Levante-EMV

Eevee es famoso por su capacidad de evolucionar en diferentes formas. Compuesto en su caso por 11 partes, desde orejas y extremidades hasta piezas diminutas como ojos, mechones o mofletes, se ha representado en tonos crema y marrones, realzando sus detalles con un barniz ligero que aporta profundidad y viveza.

Flores

La escena se completa con flores y hojas elaboradas íntegramente a mano, pétalo a pétalo, en suaves tonos rosa, amarillo, blanco y verde, sobre una repisa en verde y tostado.

Uno de los Pokémon más reconocibles del mundo, Pikachu, es un icono de la cultura popular y los artistas de Lladró lo representan en una escena cotidiana, sosteniendo una pequeña flor entre las manos.

Su silueta redondeada permite reconocer de inmediato sus rasgos esenciales: las orejas acabadas en negro, los mofletes rojos, y el tono amarillo trabajado con esmaltes brillantes para mantener la limpieza del color. La cola en forma de rayo aporta el último detalle distintivo y remite a su habilidad para descargar electricidad.

