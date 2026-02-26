Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sarampión Alicante
Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero

El velatorio se desarrollará en un tanatorio de Xátiva desde donde el cadáver será trasladado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera

Muere Antonio Tejero, el guardia civil que protagonizó el intento de golpe de Estado del 23F

Muere Antonio Tejero, el guardia civil que protagonizó el intento de golpe de Estado del 23F

Lucía Feijoo Viera

Marga Vázquez

Antonio Tejero ha muerto a los 93 años en casa de su hija en Alzira, donde recibía tratamiento hospitalario a domicilio del Hospital de la Ribera de este municipio valenciano.

En el momento del fallecimiento de Tejero, se encontraban en casa los seis hijos y algunos de sus nietos.

Tanatorio de Xàtiva

El velatorio se desarrolla en un tanatorio de Xàtiva desde donde el cadáver será traslado a otra instalación funeraria de ese municipio, el Crematorio la Costera, para proceder a su incineración. Allí se celebrará a las 19:00 horas una misa funeral.

Domicilio familiar de su hija

Antonio Tejero vivía en un domicilio familiar situado en un complejo residencial situado a las afueras de Alzira, en un tercer piso con una amplia terraza, ocupada esta noche por numerosos familiares y amigos de la familia del ex teniente coronelHabía silencio, respeto y discreción en el domicilio de la familia Tejero en Alzira.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

