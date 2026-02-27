De la FVMP a 'Bruselas': todo el 'mazonismo' encuentra cobijo público tres meses después

Uno de los debates incómodos que Carlos Mazón ha dejado en herencia a Juanfran Pérez Llorca es qué hacer con el 'expresident'. Con la jueza de la dana pidiendo su imputación, crece la presión sobre el PPCV, al que víctimas y oposición exigen el gesto de que, al menos, le reclamen el acta que mantiene en las Corts.

Y mientras Llorca aguanta el tipo y aplaza ese debate, dejándolo para cuando decida el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los principales colaboradores de Mazón han ido encontrando acomodo en diferentes ámbitos, todos bajo el cobijo de la administración pública. El último ha sido Santiago Lumbreras, el que fuera mano derecha de Mazón tanto en la Cámara de Comercio, en la Diputación de Alicante como en el Palau, y con una larga trayectoria en los gobiernos de la administración popular.

El exsecretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transperencia se incorpora como asesor del PPCV en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Así consta en la resolución de compatibilidad emitida esta semana por la Oficina de Control de Conflictos de Intereses dependiente de la Generalitat, tal como adelantó Levante-EMV. Lumbreras ocupará plaza de asesor en el grupo popular (no hay asesores de gobierno en la institución, presidida ahora por la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, del PPCV), con sueldo de 32.804 euros anuales.

Había una vacante dentro de este organismo, aclaran en el partido, y la va a ocupar Lumbreras, de 60 años, quien era el único que estaba ahora mismo sin ocupación del círculo que había pertechado al expresident. "Una y mil veces más volvería a hacer todo de la misma manera a tu lado", escribió el exalto cargo en su despedida en referencia a Mazón.

Esta cercanía provocaba que se diera por hecho que acabaría como asesor dentro de la Oficina del Expresident. Esta la activó Mazón un mes después de su salida del Palau y le da derecho a contar con dos asesores, chófer, vehículo oficial y escoltas. En ella no estará Lumbreras, pero sí José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete, mano derecha y persona de absolutísima confianza, a razón de 58.000 euros anuales.

García, González y Gómez

Tanto Cuenca como Lumbreras habían sido los únicos del círculo de confianza del exdirigente del PPCV no repescados por Llorca. El nuevo jefe del Consell sí que mantuvo a otros cargos de máxima confianza de Mazón. Fue el caso de Cayetano García, a quien sin embargo sacó del área de Presidencia y lo desplazó a Hacienda, donde es secretario autonómico. Sí que siguen en el Palau Francisco González, director de Comunicación con Mazón y ahora al frente del área de Promoción Institucional o la jefa de prensa del expresident, Maite Gómez, ahora asesora dentro de Presidencia.

Caso distinto es el de Josep Lanuza, el asesor externo con el que el expresident llegó al Cecopi el 29 de octubre. Lanuza continúa como asesor del PPCV pero con acceso directo al Palau y fuentes próximas apuntan a que se está ocupando de la estrategía digital de Pérez Llorca. Todos los citados anteriormente, salvo el propio Lumbreras, han sido citados para testificar en el juzgado de Catarroja por sus conversaciones con Mazón el 29-O.

Más allá del círculo de confianza, los principales apoyos políticos del jefe del Consell también han tenido continuidad. Es el caso de los consellers de Sanidad Marciano Gómez y ahora de Hacienda José Antonio Rovira, que continúan en las reuniones del pleno del Consell, como la vicepresidenta Susana Camarero. También ha continuado, pero con otras funciones, Ruth Merino, fichaje estrella de Mazón para Hacienda en 2023 y que tras sobrevivir a las múltiples crisis ha sido nombrada por Llorca como secretaria autonómica ante la Unión Europea.