Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Adjudicaciones pisos protegidosPiso Les Naus San VicenteLínea roja LlorcaChoque Semana Santa AlicanteNuevas rutas RyanairEl tiempo
instagramlinkedin

De la FVMP a 'Bruselas': todo el 'mazonismo' encuentra cobijo público tres meses después

El PPCV hace hueco en la Federación de Municipios a Santiago Lumbreras, mano derecha del 'expresident' desde su época en Alicante, con sueldo de asesor del partido de 32.804 euros al año

Santiago Lumbreras, a la izquierda de José Manuel Cuenca y Cayetano García, en el Palau en una imagen de archivo. / Germán Caballero

Santiago Lumbreras, a la izquierda de José Manuel Cuenca y Cayetano García, en el Palau en una imagen de archivo. / Germán Caballero

La jueza de la dana cita como testigos a Pérez Llorca, al núcleo de Mazón y al dueño de El Ventorro / Europa Press

José Luis García Nieves

Diego Aitor San José

Mateo L. Belarte

València

Uno de los debates incómodos que Carlos Mazón ha dejado en herencia a Juanfran Pérez Llorca es qué hacer con el 'expresident'. Con la jueza de la dana pidiendo su imputación, crece la presión sobre el PPCV, al que víctimas y oposición exigen el gesto de que, al menos, le reclamen el acta que mantiene en las Corts.

Y mientras Llorca aguanta el tipo y aplaza ese debate, dejándolo para cuando decida el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, los principales colaboradores de Mazón han ido encontrando acomodo en diferentes ámbitos, todos bajo el cobijo de la administración pública. El último ha sido Santiago Lumbreras, el que fuera mano derecha de Mazón tanto en la Cámara de Comercio, en la Diputación de Alicante como en el Palau, y con una larga trayectoria en los gobiernos de la administración popular.

El exsecretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transperencia se incorpora como asesor del PPCV en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Así consta en la resolución de compatibilidad emitida esta semana por la Oficina de Control de Conflictos de Intereses dependiente de la Generalitat, tal como adelantó Levante-EMV. Lumbreras ocupará plaza de asesor en el grupo popular (no hay asesores de gobierno en la institución, presidida ahora por la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, del PPCV), con sueldo de 32.804 euros anuales.

Había una vacante dentro de este organismo, aclaran en el partido, y la va a ocupar Lumbreras, de 60 años, quien era el único que estaba ahora mismo sin ocupación del círculo que había pertechado al expresident. "Una y mil veces más volvería a hacer todo de la misma manera a tu lado", escribió el exalto cargo en su despedida en referencia a Mazón.

Esta cercanía provocaba que se diera por hecho que acabaría como asesor dentro de la Oficina del Expresident. Esta la activó Mazón un mes después de su salida del Palau y le da derecho a contar con dos asesores, chófer, vehículo oficial y escoltas. En ella no estará Lumbreras, pero sí José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete, mano derecha y persona de absolutísima confianza, a razón de 58.000 euros anuales.

García, González y Gómez

Tanto Cuenca como Lumbreras habían sido los únicos del círculo de confianza del exdirigente del PPCV no repescados por Llorca. El nuevo jefe del Consell sí que mantuvo a otros cargos de máxima confianza de Mazón. Fue el caso de Cayetano García, a quien sin embargo sacó del área de Presidencia y lo desplazó a Hacienda, donde es secretario autonómico. Sí que siguen en el Palau Francisco González, director de Comunicación con Mazón y ahora al frente del área de Promoción Institucional o la jefa de prensa del expresident, Maite Gómez, ahora asesora dentro de Presidencia.

Caso distinto es el de Josep Lanuza, el asesor externo con el que el expresident llegó al Cecopi el 29 de octubre. Lanuza continúa como asesor del PPCV pero con acceso directo al Palau y fuentes próximas apuntan a que se está ocupando de la estrategía digital de Pérez Llorca. Todos los citados anteriormente, salvo el propio Lumbreras, han sido citados para testificar en el juzgado de Catarroja por sus conversaciones con Mazón el 29-O.

Noticias relacionadas

Más allá del círculo de confianza, los principales apoyos políticos del jefe del Consell también han tenido continuidad. Es el caso de los consellers de Sanidad Marciano Gómez y ahora de Hacienda José Antonio Rovira, que continúan en las reuniones del pleno del Consell, como la vicepresidenta Susana Camarero. También ha continuado, pero con otras funciones, Ruth Merino, fichaje estrella de Mazón para Hacienda en 2023 y que tras sobrevivir a las múltiples crisis ha sido nombrada por Llorca como secretaria autonómica ante la Unión Europea.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
  2. Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
  3. Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
  4. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  5. Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
  6. José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
  7. Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
  8. Un posible infarto y otra muerte en directo: dos vaquillas fallecen en las fiestas de 'bous' de esta localidad de la Comunidad Valenciana

Municipios de la provincia de Alicante donde los extranjeros superan a los locales en número de habitantes

Marga, 65 años y de Elche, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: "Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble"

Marga, 65 años y de Elche, con una pensión de 830 euros, sin ayudas al alquiler ni escudo social: "Mi casero tiene 10 pisos y me ha dicho que en dos años pagaré el doble"

De la FVMP a 'Bruselas': todo el 'mazonismo' encuentra cobijo público tres meses después

De la FVMP a 'Bruselas': todo el 'mazonismo' encuentra cobijo público tres meses después

Llorca plantea la imputación de Mazón como línea roja para "tomar decisiones"

Llorca plantea la imputación de Mazón como línea roja para "tomar decisiones"

Familiares y conocidos despiden a Antonio Tejero con un discreto funeral celebrado en Xàtiva

Familiares y conocidos despiden a Antonio Tejero con un discreto funeral celebrado en Xàtiva

Coronas de la Fundación Francisco Franco y de España 2000, en el coche fúnebre de Antonio Tejero

Coronas de la Fundación Francisco Franco y de España 2000, en el coche fúnebre de Antonio Tejero

Sigue la última hora de la muerte, velatorio y entierro de Antonio Tejero

Funeral de Antonio Tejero: La familia despide al teniente coronel en la estricta intimidad

Tracking Pixel Contents