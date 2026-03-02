Los alumnos de Alicante conquistan el campeonato nacional de FP

Los alumnos de Formación Profesional (FP) de la Comunidad Valenciana han conquistado el campeonato nacional Skills 2026 y han demostrado el nivel que tiene la enseñanza de un oficio en los centros educativos. El equipo autonómico se ha alzado como el ganador, con un total de once medallas, de las cuales cinco corresponden a estudiantes de la provincia de Alicante, que además se ha llevado un primer premio en la categoría especial de demostración. Los alumnos de Valencia han sumado tres oros y una plata; mientras que los de Castellón han conseguido un oro y una plata.

En cuanto a los participantes alicantinos, el primer premio en Energías Renovables ha sido para Alejandro Ramos, del IES Navarro Santafé de Villena. En el medallero, la provincia ha conseguido tres oros y dos platas. Las medallas de oro han sido para Carla Almarcha, en la especialidad de Estética, del IES El Pla de Alicante; Teodor Mitrea, en Control Industrial, del IES Cotes Baixes de Alcoy; y Mario Gómez, en Cloud Computing, del IES Pedro Ibarra de Elche. Por su parte, las medallas de plata han recaído en Julen López, en Refrigeración, del IES La Canal de Petrer; y David Requena, en Floristería, del IES Pare Vitòria de Alcoy.

Carla Almarcha, del IES El Pla de Alicante, medalla de oro en Estética / INFORMACIÓN

En la provincia de Valencia, el oro fue para Héctor Navarro, del Comenius Centro Educativo de Valencia, en la especialidad de Electrónica; para Carlos Gabriel Mantu, del IES Benicalap, que compitió en Carrocería y para Sara Machi, del IES José María Parra de Alzira, en Peluquería. En Sistemas Robóticos Integrados, modalidad en la que se participa por parejas, Adrià Hernández y Álvaro Martínez han representado al IES Bernat Guinovart de Algemesí, logrando la medalla de plata.

Por su parte, en la provincia de Castellón, Eric Ballester, de la Fundación Flors de Vila-real, alcanzó el oro en Instalaciones Eléctricas. Por su parte, Pau Ramos, del IES Politécnico de Castellón, se llevó la plata, en la modalidad de Diseño Mecánico CAD.

Julen López, del IES La Canal de Petrer, medalla de plata en Refrigeración / INFORMACIÓN

Mejores que en 2024

En conjunto, el equipo Comunidad Valenciana Skills ha barrido en esta edición del campeonato al obtener un primer premio, 7 oros y cuatro platas. Por su parte, la Región de Murcia ha quedado en segunda posición, junto a Cataluña, que han logrado diez medallas. La tercera clasificada ha sido el País Vasco.

De este modo, los estudiantes de la Comunidad Valenciana han logrado mejorar con creces los resultados obtenidos en la última edición, la Spainskills 2024, en la que el equipo autonómico obtuvo, una medalla de oro, tres de plata y cuatro de bronce.

En la última edición el equipo autonómico se hizo con ocho medallas

En total, han sido trece los alumnos de la demarcación premiados en la competición nacional SpainSkills 2026, el mayor certamen estatal de Formación Profesional (FP). La cita, celebrada la pasada semana en Madrid, reunión a más de medio millar de estudiantes y recién titulados de todo el país de un total de 34 modalidades distintas. Los vencedores de cada especialidad se convertirán en los representantes españoles en las competiciones internacionales EuroSkills y WorldSkills, que en esta edición se celebrarán en Düsseldorf y Shanghái, respectivamente.