El Consell implanta la respuesta unificada ante grandes emergencias para movilizar a bomberos de toda la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Emergencias e Interior ha puesto en marcha, en coordinación con los consorcios provinciales de bomberos y los bomberos municipales de València, Alicante y Castelló, un procedimiento de respuesta unificada ante emergencias extraordinarias que permitirá movilizar de forma inmediata efectivos y recursos de los seis servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de la Comunitat Valenciana (Speis) y del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat (SBF).

La implantación de este nuevo mecanismo de actuación de carácter horizontal se ensayará por primera vez el próximo miércoles, 4 de marzo, con un simulacro de emergencia sísmica en Torrevieja organizado por el ayuntamiento de la localidad en colaboración con la Conselleria de Emergencias e Interior. La prueba consistirá en la recreación de una alerta previa por tsunami y de un posterior terremoto con afección simultánea a varias infraestructuras públicas y multiplicidad de actuaciones de rescate, salvamento de personas atrapadas y atención a la población.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha afirmado que, con este nuevo instrumento de gestión, “se introduce uno de los cambios operativos más relevantes en la historia reciente de los servicios de emergencia valencianos y se da un paso decisivo hacia una respuesta unificada ante catástrofes”.

Situación 2 del Plan de Emergencias

El nuevo procedimiento de coordinación de los Speis y del SBF se activará cuando se den las condiciones para declarar la situación 2 del Plan de Emergencias de la Comunitat Valenciana. Su aplicación comporta la recepción inmediata del refuerzo de medios y mandos de Speis y bomberos forestales en cualquier punto del territorio valenciano donde se produzca una emergencia de carácter extraordinario.

Para ello, se introduce, como elemento clave, la movilización automática y predefinida de recursos con el fin de intervenir inmediatamente allí donde la situación lo exija. Con esta finalidad, el procedimiento establece previamente qué medios humanos y materiales se activan, desde qué servicios se despliegan y en qué momento deben hacerlo, lo que permite que, independientemente del lugar donde ocurra la emergencia dentro de la Comunitat Valenciana, la respuesta sea rápida, homogénea y coordinada.

El ámbito de actuación del sistema de trabajo que introduce el nuevo procedimiento de actuación horizontal abarca las tres provincias y reúne, por tanto, por primera vez bajo un mismo esquema operativo a los seis Speis y al Servicio de Bomberos Forestales.

Simulacro de emergencia sísmica

Esta gestión operativa se ensayará este miércoles en el simulacro de Torrevieja, que contará con unos 350 efectivos y tendrá tres escenarios simultáneos: el Auditorio Internacional, el colegio Nuestra Señora del Rosario y el parque acuático Aquopolis. La concurrencia de espacios y actuaciones permitirá emular una situación compleja, propia de una emergencia extraordinaria que puede derivar en catástrofe, y contará con la participación de medios terrestres, aéreos tripulados y no tripulados y unidades especializadas.

En la dirección del simulacro interviene la Conselleria de Emergencias e Interior, a través de la Dirección General de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana; el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y el Parque de Bomberos de Torrevieja.

En la organización de la prueba figuran también, además del Ayuntamiento de Torrevieja, los consorcios provinciales de Valencia y Castellón, los Speis municipales de bomberos de Alicante, Valencia y Castelló, el SBF y la Universidad de Alicante.

Noticias relacionadas

El ensayo cuenta, asimismo, con la participación de la Conselleria de Educación, que aporta alrededor de 800 figurantes; la Conselleria de Sanidad, a través del Servicio de Emergencias Sanitarias, o la Conselleria de Justicia, mediante el Instituto de Medicina Legal. Intervienen igualmente Cruz Roja, voluntariado de Protección Civil, miembros de la Policía Local, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia CivilPolicía Nacional o la unidad adscrita a la Comunitat Valenciana de este último cuerpo, así como otros organismos e instituciones, entre los que se encuentran la Universitat Politècnica de València o Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.