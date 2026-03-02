Intersindical anuncia acciones legales por el bloqueo de 50.000 expedientes de la bolsa de la conselleria de Sanidad

La conselleria de Sanidad trasladó a los sindicatos el cierre sine die de la bolsa de personal de la sanidad pública con la redacción de una nueva normativa como principal argumento. Sin embargo, según Intersindical, este anuncio ha bloqueado la actualización de 50.000 expedientes que estarían pendientes de baremar, por lo que el problema afectaría a personal ya presente en la bolsa que debe actualizar su puntuación y a los que desean acceder por primera vez y tener la posibilidad de trabajar en la sanidad pública.

Según Intersindical, Sanidad ha alegado "insuficiencia de recursos humanos y materiales" para realizar esta labor y, por eso, el sindicato ha anunciado acciones legales por este bloqueo que supone una "vulneración de los derechos laborales" y que afecta al "principio de mérito y capacidad" al acceso al empleo público. La cuestión entraría, además, en confrontación con la responsabilidad de la Administración sobre la tramitación de los procedimientos, la cual debe "remover los obstáculos que impidan el ejercicio pleno de los derechos de los interesados", como recoge la ley 39/2015. Además, Intersindical recuerda que "el ordenamiento jurídico no contempla como causa habilitante la paralización indefinida de un procedimiento por mera insuficiencia organizativa, sin adopción de medidas correctoras".

Antes de recurrir a la vía judicial, Intersindical ha solicitado a Sanidad: una copia íntegra del acuerdo o resolución formal por el que se ordena la paralización de la bolsa, que debe ir acompañada por los informes técnicos y jurídicos; la copia del acta de la Comisión Central de Seguimiento de la Bolsa de Empleo Temporal; y la resolución que ampara esta paralización. Asimismo, piden la reanudación inmediata de la actualización de la baremación y la identificación de los responsables administrativos.

La posición de Sanidad

La Generalitat alegó en diciembre que la decisión está ligada a la redacción de una nueva legislación de regulación de las bolsas para adaptarse a la normativa europea. Además, en un comunicado, explicaba que se reservaba la opción de convocar nuevas inscripciones en aquellas categorías consideradas "deficitarias" mediante listas de reserva. Podría ser una opción para mantener abierta la convocatoria para los médicos porque, según los últimos datos de la Generalitat, las vacantes se cuentan por centenares.

Al mismo tiempo que se congela la admisión de nuevos candidatos, Sanidad unifica la Orden 4/2019 por la que se regula el procedimiento de selección de personal temporal para la cobertura de plazas estatutarias y el decreto 76/2024, aprobado por el actual Consell y muy criticado en su día por los sindicatos. El motivo de esta fusión es "resolver los problemas de rigidez que presenta la normativa actual" que regula la selección de personal.