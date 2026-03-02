Ocho años de cárcel para el patrón de una patera en la que murieron cinco inmigrantes

La Audiencia de Alicante ha impuesto penas que suman ocho años de prisión al patrón de una patera en la que murieron cinco inmigrantes durante la travesía desde Argelia hasta las costas de la provincia, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. La embarcación permaneció más de dos semanas a la deriva, sin apenas comida ni agua, hasta el punto de que los ocupantes tuvieron que beber agua del mar o sus propios orines para intentar sobrevivir.

El fallo condena al acusado a cinco años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y a otros tres años por cuatro homicidios por imprudencia relacionados con las muertes causadas durante la travesía. Por el quinto fallecido no se le acusa, al considerarse que era el copatrón de la embarcación y, por tanto, otro de los autores de estos delitos. El acusado negó los hechos durante el juicio y aseguró que era un tripulante más de los veinte que viajaban a bordo de la precaria embarcación. De hecho, aseguraba que era uno de los fallecidos el verdadero patrón. Sin embargo, dos testigos protegidos lo señalaron como la persona que manejaba la patera durante el viaje. Además, la sentencia recoge que el procesado no pagó por realizar la travesía, lo que lleva a los magistrados a concluir que iba a saldar el coste del viaje patroneando la embarcación para la organización. Los magistrados sostienen que era la única persona que tenía los conocimientos para manejar la patera.

Inmigrantes somalíes

La sentencia considera probado que los hechos ocurrieron a finales de abril de 2025, cuando la patera partió desde las costas de Argelia con la intención de trasladar de manera ilegal a España a los inmigrantes, en su mayoría de origen somalí. En una embarcación de apenas seis metros de eslora, que sobrepasaba claramente su capacidad y carecía de cualquier medida de seguridad, viajaban un total de 21 personas. El motor se averió a unos 122 kilómetros de las costas españolas, por lo que quedaron a la deriva durante 16 días.

Fueron más de dos semanas de pesadilla en las que tuvieron que recurrir a beber agua del mar o sus propios orines para evitar la deshidratación. Cinco de los pasajeros murieron y los cadáveres de cuatro de ellos fueron arrojados al mar. La patera fue rescatada el 8 de mayo tras ser avistada por un avión. La embarcación Salvamar Fénix, de Salvamento Marítimo, con base en Xàbia, se encargó del rescate y del traslado a tierra de los supervivientes, que se encontraban deshidratados y en estado delicado. Cuatro de ellos tuvieron que ser ingresados en el Hospital General de Alicante. De los cuatro cadáveres arrojados al mar, tres no pudieron ser localizados. El cuarto cadáver fue hallado entre el 10 y el 13 de mayo en aguas interiores de Ibiza y Formentera.

Según la sentencia, el delito se habría cometido por la situación de riesgo a la que se expuso a los pasajeros de la patera, al embarcarles en un viaje sin ninguna garantía ni medida de seguridad. "El acusado infringió el deber de evitar el riesgo claramente representado del posible resultado letal al asumir la responsabilidad de dirigir la embarcación", dice. La única medida con la que contaban eran chalecos salvavidas.