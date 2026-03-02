La conselleria de Sanidad enviará una guía sobre covid crónico a los médicos de Atención Primaria seis años después

La Conselleria de Sanidad se ha comprometido a enviar la guía médica para atender a las personas con covid persistente a los médicos de Atención Primaria para facilitar el diagnóstico elaborada por Reicop y la Sociedad Española de Médicos Generalistas, seis años después de la pandemia, así como una circular para informarles sobre el código CIE (clasificación internacional de enfermedades) a aplicarles como pacientes crónicos. Son dos de los compromisos adquiridos por el departamento de Marciano Gómez en la reunión mantenida este lunes con la plataforma de pacientes con covid persistente; un encuentro celebrado ocho meses después del envío de la primera misiva y agilizado desde la pregunta de Levante-EMV al conseller de Sanidad la semana pasada.

En la reunión, la Generalitat ha reconocido que existe un "desconocimiento general" de la enfermedad debido a su reciente aparición, así como dificultades para adaptar el protocolo de crónicos a las necesidades particulares de su enfermedad. Cabe recordar que los expertos han relacionado más de 200 síntomas con la covid persistente y que, como explicaba la investigadora de la Universitat Jaume I (UJI) Juana María Delgado, la falta de financiación está provocando que la investigación "no avance tanto como nos gustaría para poder arrojar evidencias".

Los representantes de la plataforma valoran "positivamente" el encuentro, ya que les ha permitido transmitir sus preocupaciones a los responsables de sanidad y han percibido la "voluntad de mejorar la información y formación del personal sanitario para que la atención a los enfermos mejore". Sin embargo, los representantes de Sanidad en el encuentro -la directora general de Información Sanitaria, Calidad y Evaluación, Julia Calabuig; la subdirectora general de Atención Hospitalaria, Ana Teijelo; y la de Atención al Paciente y Calidad Asistencial- han explicado que no "tienen previsto crear unidades multidisciplinares" como sí existen en otras comunidades autónomas, similares a la clausurada hace casi dos años en el hospital General de València.

Más de 165.000 pacientes

Este puede ser el primer paso para casi 165.000 pacientes con la enfermedad que se estima que podría haber en la Comunitat Valenciana. Y podría comportar otras acciones en el futuro por parte de Sanidad, después de escuchar a los miembros de la plataforma.

Entre ellas, están las siguientes:

La creación de un censo actualizado con los pacientes diagnosticados con covid persistente en la Comunitat Valenciana. La puesta en marcha de formación para el personal sanitario a través de la Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES). La inclusión de los pacientes en los grupos de trabajo encargados de diseñar, evaluar y dar seguimiento al protocolo de pacientes crónicos. Para ello, la plataforma ha adquirido el compromiso de constituirse en asociaciones, algo que tienen "avanzado". Y el envío de estudios financiados por la propia Conselleria relacionados con su enfermedad.

La información al personal sanitario sobre el tratamiento de la covid persistente como enfermedad crónica puede ser crucial para "mejorar nuestra situación -, explica María García, en representación de la plataforma- porque nos permitiría acceder a rehabilitación, atención al daño neurológico, por ejemplo, o a poder entrar en programas de servicios sociales, atención domiciliaria o acompañamiento psicológico".

Más de 200 síntomas

Esta multiplicidad de síntomas resta fuerza a los pacientes a la hora de proclamar sus reivindicaciones. "Una de las razones de nuestra invisibilidad es la cantidad de síntomas -, afirmaba Vicente Ortais, en un encuentro el pasado martes frente al centro de salud de Campanar II en València-. Si todos tuviéramos lo mismo, haríamos más ruido". No es solo una traba para su asistencia, también les lastra en el ámbito laboral y en el reconocimiento de su incapacidad frente a los tribunales médicos, a donde acuden porque no pueden trabajar o, al menos, hacerlo al ritmo anterior. Pero la mayoría de peticiones de incapacidad reciben una negativa por respuesta.

Una imagen de varios test de Covid-19. / GOBIERNO DE CANARIAS

En la UJI, han establecido como más habituales la fatiga, repetida en el 77 % de los pacientes; la dificultad para pensar y concentrarse (67 %), el dolor muscular y de las articulaciones (65 %), los dolores de cabeza y los problemas de memoria (60 %), el vértigo (53 %), los problemas para dormir (50 %) y la ansiedad (47 %). Por lo general, los síntomas del covid persistente se agrupan en cuatro tipologías:

