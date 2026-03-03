La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunidad Valenciana: cuándo y dónde lloverá más

La borrasca Regina pondrá fin a dos meses de pocas lluvias en la Comunidad Valenciana y traerá, de nuevo, precipitaciones notables durante toda la semana, las cuales podrían dejar -según las previsiones del modelo Harome- un acumulado de 100 l/m2 en prácticamente toda la autonomía, aunque se espera que las principales precipitaciones se acumulen en la Marina, la Costera y el norte de la provincia de Castellón. A lo largo de toda la semana, se esperan "chubascos fuertes acompañados de granizo" que afectarán al este y sur peninsular; en València, pondrán en jaque varios de los actos falleros, principalmente, la mascletà. La agencia no descarta "inundaciones locales en zonas bajas".

El fin de la estabilidad meteorológica se debe al desplazamiento de la borrasca Regina, que se situará sobre Argelia en las próximas horas, y a la existencia de un anticiclón sobre Europa. Entre ambos fenómenos se creará un pasillo que atraerá humedad en capas bajas y que generará precipitaciones significativas durante toda la semana. Las previsiones de la Aemet pronostican lluvias hasta el domingo, aunque no serán uniformes en todo el territorio valenciano, ni tampoco lloverá igual todos los días.

Otro de los elementos protagonistas será el viento, después de un febrero muy ventoso y con picos superiores a los 170 kilómetros por hora. Este tendrá especial virulencia el martes y el miércoles por rachas de hasta 70 km/h. Será a partir del jueves cuando comience a amainar.

Qué día lloverá más

Según el modelo Harome de la Aemet, el día de mayores precipitaciones será el jueves. Ese día las lluvias serán "generalizadas y persistentes", especialmente en el sur de la provincia de Valencia. Las previsiones incluyen la posibilidad de ir acompañadas de "tormentas" y de "granizo pequeño". Por el momento, la agencia no ha decretado avisos por lluvias -sí hay activos de nivel amarillo por viento y fenómenos costeros en la provincia de Alicante-, pero normalmente se activan uno o dos días antes.

Las previsiones estiman lluvias de hasta 60 l/m2 en solo 24 horas en todo el interior de la provincia de Valencia y en la mitad norte de Castellón. Además, en la confluencia entre las comarcas dels Ports y el Maestrat, podrían recogerse entre 80 y 100 l/m2 en un solo día. En el litoral, en cambio, lloverá mucho menos y las previsiones estiman entre 20 y 40 litros por metro cuadrado para el jueves.

Pese a ser el día con mayores acumulados estimados, el martes será también una jornada de lluvia intensa en la mitad norte de Alicante y la mitad sur de Valencia. En comarcas, como las de la Marina, el Comtat y l'Alcoià, se prevén entre 40 y 60 l/m2. Según la Aemet, se esperan "precipitaciones débiles y persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante" y no "se descartan de forma dispersa en el resto".

Esta misma situación se repetirá el miércoles. En estas zonas será donde más llueva, con acumulados de entre 30 y 40 l/m2, aunque la intensidad de las precipitaciones crecerá a medida que transcurra la jornada. A primera hora serán "débiles y persistentes" y, a últimas horas, "podrían ir acompañadas de tormenta". En el resto de la autonomía, no se superarán esos umbrales y, en el litoral, solo caerán entre 1 y 15 litros por metro cuadrado.

Las comarcas donde más lloverá

Según la información ofrecida por el modelo Harome hasta ahora, las comarcas más afectadas por las lluvias de la borrasca Regina serán las de la Marina Alta, el Comtat, l'Alcoià, la Costera, la Vall d'Albaida, Utiel-Requena, la Hoya de Buñol donde lloverá de forma persistente entre el martes y el jueves. Otro de los puntos afectados serán las comarcas del norte de Castellón: en els Ports y las dos del Maestrat.