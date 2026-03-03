Tribunales
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón
El TSJCV designa ponente a Pía Calderón, que formará sala junto a Manuel Baeza Díaz-Portales, presidente del TSJCV y José Francisco Ceres Montes, para deliberar si se investiga o no al expresidente de la Generalitat Valenciana
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha designado a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón, presentada hace justo una semana, el pasado 24 de febrero, por la magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.
En una diligencia de ordenación de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, notificada hoy a las partes, se comunica que "turnada la ponencia por la Norma 3ª Penal, Turno 1, atendiendo a los antecedentes en Sala, corresponde su designación [de la ponencia] a la ilustrísima señora magistrada Pía Calderón Cuadrado". La magistrada "formará sala con el Manuel José Baeza Díaz-Portales, que la presidirá, y José Francisco Ceres Montes".
En esta misma dior el letrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana registra la exposición razonada elevada por la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja contra el expresidente de la Generalitat en el marco de la causa por la gestión de la dana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta por posible dana en la Comunidad Valenciana entre el 11 y el 13 de julio
- Aemet prevé que la Comunidad Valenciana viva la Noche de Reyes más fría de los últimos 40 años
- Ya es oficial: esta es la ubicación de los nuevos radares que te pueden multar a partir de hoy en la Comunidad Valenciana
- PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- José María Ángel utilizó un título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
- Un posible infarto y otra muerte en directo: dos vaquillas fallecen en las fiestas de 'bous' de esta localidad de la Comunidad Valenciana