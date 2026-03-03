Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón

El TSJCV designa ponente a Pía Calderón, que formará sala junto a Manuel Baeza Díaz-Portales, presidente del TSJCV y José Francisco Ceres Montes, para deliberar si se investiga o no al expresidente de la Generalitat Valenciana

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, en los días posteriores a la emergencia. / À Punt

La jueza de la dana eleva al TSJCV exposición razonada contra Mazón / Europa Press

Laura Ballester

València

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha designado a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón, presentada hace justo una semana, el pasado 24 de febrero, por la magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.

En una diligencia de ordenación de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, notificada hoy a las partes, se comunica que "turnada la ponencia por la Norma 3ª Penal, Turno 1, atendiendo a los antecedentes en Sala, corresponde su designación [de la ponencia] a la ilustrísima señora magistrada Pía Calderón Cuadrado". La magistrada "formará sala con el Manuel José Baeza Díaz-Portales, que la presidirá, y José Francisco Ceres Montes".

Noticias relacionadas

En esta misma dior el letrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana registra la exposición razonada elevada por la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja contra el expresidente de la Generalitat en el marco de la causa por la gestión de la dana.

