El comandante de la UME declara que el debate sobre si el Es Alert suponía confinar, Pradas lo mantuvo "fuera del Cecopi"

Manuel Párraga Rodríguez, uno de los dos comandantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado), el cerebro de la emergencia de la dana del 29 de octubre, ha declarado que a preguntas de la jueza Nuria Ruiz Tobarra que el debate sobre si el Es Alert suponía confinar o no se mantuvo fuera del despacho o recinto donde se celebraba el Cecopi. El debate sobre si el contenido del mensaje Es Alert suponía confinar o no a la población fue uno de los motivos del retraso en enviar las dos alertasa la población que se remitieron a los teléfonos de la provincia de València el 29 de octubre de 2024 a las 20.11 y las 20.57 horas. Unas alertas que la jueza de la dana considera "tardías y erróneas" porque se remitieron cuand la mayoría de las víctimas de la dana ya habían fallecido.

El militar Párraga Rodríguez ha llegado sobre las 9.20 horas a los juzgados de Catarroja, donde se ha introducido sin hacer declaraciones a los periodistas. Es el único representante externo a la Generalitat Valenciana o la Diputación de València que estuvo en el Cecopi, junto a otro compañero de la UME que declarará mañana, que también estuvo de forma presencial en la reunión que se presupone era el cerebro de la emergencia.

El comandante de la UME también ha confirmado que se habló de enviar un Es Alert después de las 18 horas, a instancias de la responsable de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Patricia García, presente de forma telemática en la reunión del Cecopi del 29 de octubre de 2024. También ha confirmado que "en el Cecopi mandaba la consellera [Salomé Pradas, investigada en esta causa]. No tuve la sensación de que mandara [Carlos] Mazón. Cuando llegó no daba la impresión de tomar ninguna decisión. Hizo alguna pregunta pero nada más. Mandaba la consellera", ha asegurado, según fuentes conocedoras de su declaración.

El comandante del ejército de tierra que presta servicio en el batallón de Bétera ha explicado que llegó al Cecopi poco antes de las 17 horas. La reunión se centró inicialmente en los incidentes en Utiel (el desbordamiento del río Magro provocó seis fallecidos), donde la UME había sido movilizada a las 15 horas, aunque no pudo entrar al municipio, debido al caudal que afectó a la población. Aunque el foco de la reunión del Cecopi cambió cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó del caudal que entraba en la presa de Forata, ubicada en la cuenca del río Magro, y que podía afectar gravemente a los municipios de la cuenca de este afluente del río Júcar, en la comarca de la Ribera Alta. Al militar de la UME le impactó la advertencia que se planteó en el Cecopi de que el nivel 2 de emergencia en la presa de Forata podía suponer que el agua alcanzara los cuatro metros en municipios como Real y Montroi.

Sobre el primer texto del Es Alert que se barajó, el militar ha recordado que el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de València, José Miguel Basset, alertó que un mensaje demasiado alarmista podía provocar un efecto estampida. El texto final del Es Alert lo leyó Jorge Suárez. "La consellera entraba y salía continuamente ^del cuarto del cecopi] y yo también".

"¿Se comentó algo sobre las dudas jurídicas respecto al confinamiento?", se le ha preguntado al comandante de la UME. "En el Cecopi no se habló nada de esto", ha declarado convencido el militar.

Desde el entorno de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, señalan que la comparecencia del militar de la UME "confirma sus tesis". Sobre el Es Alert que se plantea "a partir de las 19 horas" (aunque Suárez aseguró que lo introdujo a las 17.15 horas) y ahí Jorge Suárez y José Miguel Basset tienen un debate sobre el contenido, donde Basset (jefe operativo de la emergencia) dice que un mensaje alarmista puede generar un efecto estampida con resultado peor que la rotura de la presa de Forata". También destacan desde el entorno de Pradas que "no hubo mención alguna en toda la tarde al barranco del Poyo ni nadie habló del famoso puente de Picanya [en referencia a la pasarela de Picanya que derribó la fuerza del agua en la rambla de Torrent) porque siendo el testigo de Paiporta le habría llamado la atención". También destacan las mismas fuentes, según su versión de la comparecencia, que el Cecopi no se paró, que la CHJ no avisó del barranco del Poyo, tampoco se habló de las llamadas al 112 en el Cecopi ni de la retirada de los bomberos forestales". Por último, a preguntas de la defensa de Pradas, el militar de la UME ha confirmado que se gestionó la emergencia con la información que se tenía y con eso se hizo todo lo posible, según fuentes cercanas a la exconsellera.